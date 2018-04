Wienerberger emittiert sechsjährige Anleihe

Die Wienerberger AG hat am Mittwoch eine Anleihe (WKN: A19Z04) im Volumen von 250 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Unternehmensanleihe des weltweit größten Ziegelproduzenten mit Sitz in Wien ist mit einem Kupon von 2,00 Prozent ausgestattet und kann zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Der Bond ist am 02.April 2024 endfällig.Der Emissionserlös aus der Anleihe soll für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Nachfrage durch österreichische und internationale institutionelle Investoren war enorm - die Anleihe war knapp dreifach überzeichnet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.