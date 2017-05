Wiener Städtische Versicherung emittiert Tieranleihe

Das Versicherungsunternehmen hat eine 250 Millionen Euro schwere Nachranganleihe begeben (WKN: A19G0B). Für die zehnjährige Laufzeit wird ein Zinssatz von 3,50 Prozent p.a. gezahlt. Am 11.05.2027 soll die Rückzahlung erfolgen. Die Anleihe wurde in der Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal begeben. Die Anleihe ist an der Börse Stuttgart stark nachgefragt und notiert aktuell bei 101,34.Nachrangige Anleihen unterscheiden sich von erstrangigen vor allem dadurch, dass deren Inhaber bei Insolvenz des Unternehmens nicht als erste aus der Liquidationsmasse bedient werden. Sie sind den erstrangigen Anleihen der emittierenden Unternehmen nachgeordnet und rentieren grundsätzlich höher als vergleichbare, nicht nachrangige Anleihen des gleichen Unternehmens.