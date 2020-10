Wiederholt sich der Corona-Einbruch?

Der Optimismus an den Aktienmärkten, der noch im September zu beobachten war, ist mittlerweile komplett verschwunden. Vielmehr macht ein Tagesverlust nach dem anderen die Runde und sorgt bei Anlegern für schlechte Stimmung. Doch die Einflussfaktoren für den aktuellen Rückgang waren eigentlich bekannt und scheinen momentan wieder deutlich übergewichtet zu werden. Bleibt die Frage, ob dies gerechtfertigt ist oder nicht.Obwohl für die Wintermonate eine Zunahme der Corona-Infizierten erwartet worden war, reagiert die Börse – wie bereits im Februar – mit etwas Verzögerung auf die Daten. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Reaktion der letzten Tage nicht doch etwas übertrieben war. In jedem Fall scheint der DAX aktuell am Scheideweg zu stehen. Schließlich würde ein weiterer Rückgang aus technischer Sicht ein klares Trendwendesignal auslösen, das dann weitere Kursabschläge zur Folgen haben sollte. Lassen sich hingegen positive Nachrichten hinsichtlich der Fortschritte bei der Gewinnung eines Impfstoffs erkennen, dürfte dies am Aktienmarkt zu einem positiven Impuls führen. Doch nicht nur dieses Thema macht den Handel an den Märkten aktuell besonders spannend.Neben den aktuellen Corona-Daten und den dazugehörigen Erwartungen und Ängsten rückt die US-Präsidentschaftswahl immer näher. So darf man auf das Ergebnis am kommenden Dienstag gespannt sein. Für die Börse wäre ein klares, eindeutiges Abschneiden für einen der beiden Kontrahenten zunächst ein Entspannungssignal. Schließlich wäre damit ein Unsicherheitsfaktor weniger vorhanden. Würde aber beispielsweise Herausforderer Joe Biden in einigen Schlüsselstaaten mit nur knapper Mehrheit gewinnen, wird der amtierende Präsident seine Niederlage voraussichtlich anfechten. Zumindest hatte er dies bereits im Vorfeld angekündigt. Die Folge wird aber weitere Unsicherheit sein, die sich über die kommenden Wochen weiter hinzieht. Kein gutes Umfeld für steigende Börsenkurse! Allerdings preist die Börse momentan auch sehr viel Negatives ein. Sollte es hier und da tatsächlich zu ersten Aufhellungen kommen, dürfte die Richtung auch rasch wieder nach oben drehen. Es bietet sich daher an, in den kommenden Tagen zwar sehr vorsichtig und zurückhaltend zu agieren, die Märkte aber umso genauer im Blickfeld zu behalten.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

