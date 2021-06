Wieder kauft eine Zentralbank Gold

Die Polnische Nationalbank hat ihre Goldreserven erhöht und will noch mehr

In den nächsten Jahren möchte Polen die Goldreserven um mehr als 100 Tonnen erhöhen. Das erste Mal seit zwei Jahren hat die Polnische Nationalbank gerade ihre Goldreserven um 60.000 Unzen Gold auf 230,54 Tonnen aufgestockt. Damit liegt die Bank im Trend, denn Investitionen in Edelmetalle stehen im Blickpunkt. Mit dem Kauf von zusätzlichem Gold verbinden die Banken eine Stärkung der Sicherheit der Staatsfinanzen. Auch ist Gold ein sicheres Gut. Ebenso setzt die ungarische Zentralbank auf eine Verdreifachung ihrer Goldreserven. Hauptgrund sei die Krise in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Zugekauft hat Ungarn bereits und ist damit von Platz 56 auf Platz 36 in der internationalen Rangliste der Länder mit Goldreserven aufgestiegen. Polen liegt übrigens auf Platz 22.





Insgesamt, so das World Gold Council, haben die Zentralbanken im April geschätzte knapp 70 Tonnen zu ihren Goldreserven hinzugefügt. Ebenso wie private Anleger mögen die Zentralbanken die Eigenschaften des Goldes. Es ist hochliquide, knapp und es behält seinen Wert, zudem gibt es kein Kreditrisiko und Gold haftet nicht. Es profitiert von vielen verschiedenen Käufern, denn es ist Kapitalanlage, Schmuck, Reserve oder Bestandteil von Technologie-Produkten. Auch werten Gold und auch die Aktien von Goldunternehmen ein Portfolio auf.





2020 war ein außergewöhnliches Jahr mit starken Einwirkungen auf Wirtschaft und Sozialleben. Unsicherheiten und Risiken wurden zum Begleiter. Und angesichts der negativen Realzinsen und der Notwendigkeit vieler Volkswirtschaften weitere fiskalische Maßnahmen zu ergreifen, sollten Anleger auch auf Goldaktien ein Auge haben.





Tudor Gold besitzt im British Columbia im Goldenen Dreieck Projekte. Das Flaggschiffprojekt Treaty Creek beinhaltet Gold, Silber und Kupfer. Adventus Mining ist vor allem in Ecuador tätig. Wichtig sind das Kupfer-Gold-Projekt El Domo und der Curipamba-District. Weitere Projekte in Ecuador werden zusammen mit Partnern erforscht.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Adventus Mining







