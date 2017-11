Wieder aktuell: Das Märchen vom DAX und dem Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kaum verliert der DAX mal ein paar Prozentpunkte und steht unterhalb der 13.000er Marke, muss natürlich gleich eine Begründung her. Warum? Weshalb? Wieso? Bei der Rallybewegung der letzten Wochen und Monate bietet sich natürlich das Stichwort "Gewinnmitnahmen" förmlich an. Doch es sind die nicht Gewinnmitnahmen, die den DAX stark korrigiert lassen. Nein, es ist ... festhalten ... die "Euro-Stärke"! Die Euro-Was??? So oder so ähnlich werden vielleicht auch andere Marktbeobachter reagieren, nachdem sie die ein oder andere Schlagzeile dazu gelesen haben. Was ist also dran an dieser vermeintlichen Korrelation?

Konkret lesen sich die aktuellen Marktberichte zum Beispiel so:

"DAX: Euro-Stärke drückt Stimmung" - "In der gestrigen Börsensitzung hatte vor allem der deutliche Kursanstieg beim Euro zum US-Dollar den Anlegern hierzulande einen Strich durch die Rechnung gemacht." (Quelle: Finanzen.net) "Starker Euro beschleunigt Talfahrt im Dax" - "Ein starker Euro und sinkende Ölpreise haben Aktienanleger zur Wochenmitte verunsichert. Der Dax fiel zuletzt um mehr als ein Prozent. Bleiben positive Impulse aus und der Euro stark, dürfte sich die Talfahrt fortsetzen." (Quelle: Handelsblatt.de) "Der wieder erstarkte Euro hat am Mittwoch Europas Aktienanleger verunsichert." - "Die Gemeinschaftswährung macht sich in Richtung Höchststände aus diesem Jahr auf und damit all denjenigen einen Strich durch die Rechnung, die nach dem Sprung über 13.500 Punkte einen nahtlosen Übergang des Dax in die Jahresendrally erwartet hatten" (Quelle: Boerse-online.de)

OK, jetzt tief durchatmen und auf den langfristigen DAX-Euro-Vergleich geschaut:

