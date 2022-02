Wie wird man ein erfolgreicher Scalper?

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Scalping wird von vielen Tradern als die Königsklasse des Trading bezeichnet. Als Scalper handelt man sehr schnell und eine sehr hohe Kontraktanzahl. Dabei ist es wichtig, dass man viele kleine Bewegungen erwischt, die alle einen Gewinn bringen. Da man als Scalper nur wenige Sekunden bis Minuten im Markt ist, muss man ständig hochkonzentriert sein. Ein größerer Verlust, kann das Ergebnis eines Handelstages zerstören. Unvorhergesehene Ereignisse können sogar ein Monatsergebnis negativ werden lassen.



Über 90 Prozent Trefferquote

Erfolgreiche Scalper machen mit fast jedem Trade Gewinn. Es ist nicht unüblich, dass gute Scalper 90 bis 97 Prozent Trefferquote vorweisen können. Meist handeln sie nur einen einzigen Markt und kennen sich dort besonders gut aus. Viele kleine Trades zusammen, machen ein gutes Monatseinkommen aus. In der Regel wird für das Scalping der EUR/USD verwendet, da das Volumen dort sehr hoch ist und der Markt nicht verzerrt wird. Anders ist dies beim DAX, da dort oftmals wenig Liquidität zu finden ist, wenn man mehrere Kontrakte auf einmal handeln möchte.

QTrade



