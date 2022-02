Wie wird der IPO-Jahrgang 2022?

Die hohe Volatilität im laufenden Börsenjahr schreckt gegenwärtig potenzielle Börsenkandidaten in Deutschland vor einem Gang aufs Parkett ab. Angaben der Berenberg Bank zufolge wird in Europa aktuell für weniger als zehn Börsengänge nach Investoren gesucht – der langsamste Start hinsichtlich IPOs seit rund einer Dekade. In Deutschland wird mit den ersten IPOs rund um Ostern gerechnet.

Im Gespräch sind Nucera, die Wasserstoffsparte von Thyssenkrupp und die Online-Personalvermittlung Stepstone des Axel Springer Verlags. Ende des zweiten Quartals könnten der Online-Partnervermittler Parship und der Webhosting- und Cloud-Spezialist Ionos folgen. Insgesamt wird hierzulande mit ungefähr 20 IPOs im laufenden Jahr gerechnet.

Für Anleger war die Performance einiger IPOs aus dem letzten Jahr jedoch eine herbe Enttäuschung. Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 notiert mit einem aktuellen Preis von 14,30 Euro weit unterhalb des Emissionspreises von 38 Euro – ebenso der Online-Optiker Mister Spex, der mit 10 Euro weit unterhalb des Emissionspreises von 25 Euro notiert. Dagegen konnten der Sendemastbetreiber Vantage Tower ausgehend vom Emissionspreis knapp 20% und der Labordienstleister Synlab über 10% zulegen.

