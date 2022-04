Wie wikifolio Trader aktuell investieren – und was sich 2022 geändert hat

2022 ist für die Märkte und damit für alle Börsianer ein echter Stresstest. Noch ist keine Entspannung in Sicht. Wir sehen uns an, worauf die wikifolio Trader aktuell setzen und wie steigende Inflationsraten und der Krieg in der Ukraine die Depots verändert haben.

Unter solchen Bedingungen, wenn im Hintergrund ein Krieg tobt und Menschen schwere Schicksale erleiden, ist es wahrscheinlich kein Zuckerschlecken am Kapitalmarkt Entscheidungen zu treffen und das tägliche Geschehen auch im Hinblick auf finanzielle Implikationen zu bewerten.“

Christian Jagd Portfoliomatrix

wikifolio Trader Christian Jagd ( Portfoliomatrix ) sprach am 25. Februar, einen Tag nachdem Russland seinen Angriff auf die Ukraine startete, sicherlich vielen Tradern aus der Seele. Schon der Jahresstart gestaltete sich ob anziehender Preise und der Aussicht auf steigende Zinsen als schwierig. Der Krieg tat das Übrige und führt bis heute zu hoher Unsicherheit an den Märkten. Wir werfen einen Blick in die wikifolios und auf den Umgang der Trader mit der Ausnahmesituation.

Gewichtung von US-Aktien rückläufigAsset Allocation in den wikifolios

Deutsche Aktien bleiben das Steckenpferd der wikifolio Trader. Und hier setzen sie vor allem auf Nebenwerte. MDAX-Aktien haben heute - anders als Ende 2021 - ein höheres Gewicht als DAX-Aktien. Zurückzuführen ist das vorrangig auf den Krieg.

Weiterhin steckt der Großteil des in wikifolio Zertifikate investierten Kapitals in deutschen und US-Aktien. Allerdings führte die Underperformance der US-Tech-Aktien – der Nasdaq Composite hat seit Beginn des Jahres rund ein Fünftel seines Wertes verloren – zu Verlagerungen. Gepaart mit der Tendenz zu Verkäufen von US-Tech wurde auch die Aushaftung zu US-Aktien in den letzten Monaten kleiner, während Europa sich auch dank relativer Stärke behaupten konnte.

Ist US-Tech out?

Auch wenn seit geraumer Zeit dunkle Wolken über Technologieaktien hängen, bedeutet dies nicht, dass ihre Beliebtheit auf wikifolio generell abnimmt. Ende 2021 waren die Aktien des Nasdaq 100 in 4.010 wikifolios vertreten – eine Zahl, die bis heute unverändert blieb.

Beliebtheit von Assetgruppen

Die eine oder andere US-Aktie findet sich schnell mal in einem wikifolio. Trotzdem steckt noch etwas mehr des in wikifolio Zertifikaten investierten Kapitals in deutschen Akten (siehe Grafik 1).

MDAX überholt DAX

Spannend wird es innerhalb Deutschlands: Waren DAX-Aktien Ende 2021 in den investierbaren wikifolios noch stärker vertreten, setzen die wikifolio Trader heute eher auf MDAX-Titel. Die wikifolio Trader haben hier umgeschichtet und sich den einen oder anderen Highflyer aus dem MDAX rechtzeitig ins Depot gelegt. Insgesamt beläuft sich ihre Gewichtung nunmehr auf sechs Prozent.

Nebenwerte auf wikifolio.com

Deutsche Nebenwerte sind traditionell bei den wikifolio Tradern beliebter als die 40 Aktien des DAX. Maßgeblich aufgestockt wurde beim SDAX im bisherigen Jahresverlauf aber nicht.



