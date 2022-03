Wie weit wird der DAX Index noch fallen?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Am Freitag, den 4.3.2022 notiert der DAX Index tiefer bei 13136.13 Punkten. Wie weit kann unser DAX noch fallen ? Der Volatility Index (VIX) kann hierzu Aufschluss geben.

Der VIX korreliert mit den Indizes wie folgt: Steigt der VIX Index, dann fallen die Kurse bei den Indizes! Fällt der VIX Index, dann steigen die Kurse der Indizes!

Der VIX notiert am Freitag, den 4.3.2022 bei 33.64 Punkten.

In der 2. Februar 2022 Woche wurde im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beim VIX (Volatility Index) ein X-Sequentials X2 Hochpunkt lokalisiert und es wurde darauf hingewiesen, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Überbieten dieses Hochpunkts bei 38.94 Punkten zu erwarten sei. Miteinhergehend seien entsprechende Kursabschläge bei den Indizes zu erwarten. Beim DAX Index kam es zum Unterbieten des Tiefpunkts von Ende November 2021 bei 15.015,40 Punkten bis nun unterhalb von 13.150 Punkten, sodass das der gesamte Aufwärtstrend seit dem Ausbruch Ende Dezember 2020 oberhalb des Februar 2020 Hochs bei 13.795.20 Punkten korrigiert wurde. Als Unterstützung bleibt hier die Marke von 12.450 Punkten. Der DAX Index würde sich somit ca. 4000 Punkte oberhalb des Corona Crash Tiefpunkts vom 16.3.2020 bei 8255.65 Punkten befinden. Relativ stabil konnte sich bisher der Dow Jones Industrial Index seit seinem Rekordhoch bei 36.934,80 Punkten am 4.1.2022 mit nur einem Verlust von etwas über 4100 Punkten halten. Nächster Unterstützungsbereich läge hier bei mindestens 31.500 Punkten. Mit dem Erreichen der genannten Unterstützungen bei den Indizes ist dann zu rechnen, wenn der VIX bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 41.65 Punkten bis 44.60 Punkten ansteigen sollte. Nahe am Hochpunkt bei 38.94 Punkten war der VIX Index schon am 24.2.2022. Als spätester Zeitpunkt für das Erreichen dieser Kurszielzone lässt sich die erste April 2022 Woche ausmachen. Unterstützung befindet sich bei 29.55 Punkten und bei 24.70 Punkten.

VIX 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Wollen Sie wissen wie es mit den Indizes, Zinsmärkten, Devisenpaaren und Rohstoffen im März 2022 weitergeht?

Wenn ja, dann abonnieren Sie noch heute den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen.

Die neue Ausgabe erscheint am Wochenende.

Werden Sie Leser/In!

Mein Angebot:

Als Newsletter Leser/in gilt für Sie bis Sonntag, den 6.3.2022, 24h das Sonderangebot, den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für 499 Euro jährlich zu beziehen (statt 999 Euro). Bei dem Kauf eines Abonnements für 30 Tage, bleibt es bei den 99 Euro.

Klicken Sie hierzu auf den nachfolgenden Link:

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Sonderangebot!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com