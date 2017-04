Wie viel Trump steckt noch im US-Präsidenten?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Wieder einmal holt uns die Weltpolitik ein. Es ist nicht so, dass wir – wie manche andere Beobachter auch – für das laufende Jahr nicht mit einer Zunahme der geopolitischen Spannungen gerechnet hätten. Allerdings kommt die jüngste Entwicklung um Syrien für uns überraschend. Es ist ein Strukturbruch der sinnlosen Art, denn gerade noch hatten die USA signalisiert, dass man sich auch eine Zukunft mit dem syrischen Präsidenten Assad vorstellen könne. Und was macht dieser? Richtig, er hat nichts Besseres zu tun, als die eigene Bevölkerung mit jenem Giftgas zu bombardieren, das ihm die Russen bereits abgenommen haben wollten. Das wiederum ist peinlich für den Kreml, der jedoch um eine Erklärung nicht verlegen ist: Lediglich zehn von zwölf Giftgasdepots konnten seinerzeit geräumt werden, da sich zwei Depots in Rebellenhand befanden. Eine Aussage, die der Geschichte wiederum eine andere Drehung gibt bzw. geben soll. Die viel entscheidendere Frage aber ist, warum sollte Assad diese militärisch vollkommen sinnlose Gräueltat angeordnet haben? Schließlich hatte er mit der angedeuteten Duldung seiner Regierung durch die USA das Ziel seines jahrelangen Kampfes um die Macht in Syrien erreicht. Warum also sollte er die offen kommunizierte „rote Linie“ eines Giftgaseinsatzes überschreiten, die die USA – schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit – zu einer Reaktion zwingen. Ist der Mann verrückt? Möglicherweise.Die Geschichte eröffnet allerdings zahlreiche Interpretationsspielräume. Eine dieser Interpretationen stammt übrigens von Scott Adams, dem politisch interessierten „Vater“ der legendären Comic-Figur Dilbert („Build a better life by stealing office supplies“): Offensichtlich habe sich Präsident Assad entschlossen, Selbstmord zu begehen – ausgerechnet jetzt, da sich die Lage für ihn aufgehellt habe. In seinem lesenswerten Beitrag (englisch) ist Adams der Ansicht, dass der Giftgasangriff und insbesondere dessen bildgewaltige Dokumentation, ein bisschen zu perfekt auf die westliche Medienöffentlichkeit zugeschnitten waren. Auch für Trump dürfte die Angelegenheit „fishy“ gewesen sein. Zur Ableitung des gewaltigen öffentlichen Drucks könnte er sich daher zu einer inszenierten Vergeltung entschlossen haben. Auffällig ist jedenfalls die geringe Effizienz des US-Tomahawk- Schlags gegen die inkriminierte syrische Luftwaffenbasis. Das können die Amis eigentlich besser. Möglicherweise brachten die USA damit sogar das Kunststück fertig, unter der Überschrift „Vergeltungsschlag“ einerseits die kriegslüsterne westliche Presse zu befriedigen und den Russen andererseits im Subtext die Botschaft zu senden, dass man sehr wohl wisse, was gespielt werde. Dafür würde auch die Pendeldiplomatie von US-Außenminister Rex Tillerson sprechen, der derzeit in Moskau weilt. Gewiss, das ist nur eine „Verschwörungstheorie“, wie im Grunde jede von den Staats- und Großmedien abweichende Interpretation der Ereignisse.Aber auch eine andere Sichtweise wäre denkbar: Trump hat nun das entdeckt, was schon viele Regierungen vor ihm praktizierten, wenn der innenpolitische Druck unerträglich wurde – sie suchen ihr Glück im Außen und schärfen ihr Profil an Gegnern jenseits der Landesgrenzen. Damit hätte Trump auf dem Gebiet enttäuscht, auf dem auch wir etwas Substanzielles von ihm erwartet hatten. Denn während eine Regierung Clinton für eine fortgesetzte und wahrscheinlich verschärfte Konfrontation mit Russland gestanden hätte, keimte zumindest die Hoffnung, dass Trump als „Outsider“ hier für einen Neuanfang hätte stehen können. Das war möglicherweise eine naive Hoffnung. Der Militärschlag gegen Syrien könnte Trump sogar auf den Geschmack außenpolitischer Machtdemonstrationen gebracht haben. Nebenbei zeigt er damit auch gleich noch, dass die Bande zu Russland, derentwegen die Administration unter Beschuss steht, so eng nicht sein können. Wenn es allerdings nur darum geht, außenpolitische Ablenkung zu suchen, sind Syrien/Russland diffizile Gegner. Da eignet sich Welt-Buhmann Nordkorea um einiges besser. Selbst die eingefleischtesten Trump-Gegner werden in einem Konflikt mit Nordkorea kaum auf der Seite von Diktator Kim Jong-un stehen. Zudem muss Trump hier noch nicht einmal sonderlich aktiv werden. Es reicht, wenn er die beständigen Provokationen aus Pjöngjang nicht länger durch Wegschauen beantwortet. Schließlich ist es eine ungeschriebene amerikanische Tradition, dass man im außenpolitischen Krisenfall der eigenen Regierung nicht in den Rücken fällt. Gäbe es Nordkorea nicht, Trump müsste es erfinden.Die dritte Variante ist, dass es Trump um mehr als bloße außenpolitische Ablenkung geht. Möglicherweise ist der US-Präsident ideologisch in einen dezidiert neuen Kurs „gekippt“. Indizien dafür könnten die jüngsten Personalentscheidungen aus seiner engsten Umgebung sein. Der „Chefideologe“ der Trump-Revolution, Stephen Bannon, stieg seinerzeit nur gegen erheblichen Widerstand in den Nationalen Sicherheitsrat auf. Der ehemalige Chef der „Alt-Right“- Meinungsseite breitbart.com war nicht zuletzt aufgrund seines Gespürs und Scharfsinns das Hassobjekt der amerikanischen Linken („liberals“) – übrigens nicht zu verwechseln mit dem kleinen Häuflein echter Liberaler („libertarians“). Bannon galt phasenweise als der wichtigste Berater Trumps. Umso überraschender ist es, dass er nun seinen ständigen(!) Sitz im Nationalen Sicherheitsrat verlor. Will sagen, er steht nicht mehr automatisch auf der Einladungsliste. Die Gewichte verschieben sich also ein wenig, und zwar zu Bannons Intimfeind, dem Trump-Schwiegersohn Jared Kushner. Dessen Frau, Trump-Tochter Ivanka, hat nun sogar ein eigenes Büro im Weißen Haus. Kushner wird in der hiesigen Mainstream-Presse gerne als die gegenüber Bannon moderatere Variante angepriesen. Das könnte sich als fatale Fehleinschätzung erweisen, denn unter „moderat“ scheint man dort die Fortsetzung jener Politik der Nadelstiche gegenüber Russland zu verstehen, für die schon Obama und Clinton standen. Man sollte also auf die angehefteten Etiketten nicht allzu viel geben. Entscheidend sind die Taten und da werden wir vermutlich schon sehr bald sehen, in welche Richtung sich die Waagschale neigt. Nach diesen drei möglichen Interpretationen kann man zumindest Scott Adams uneingeschränkt zustimmen: „Ich glaube nicht, dass wir jemals wissen werden, was da hinter den Kulissen gespielt wird.“Eine mögliche direkte militärische Konfrontation zwischen den USA und Russland ist jenes Horrorszenario, das in der Schrecksekunde nach dem Luftschlag gegen Syrien schlagartig ins Bewusstsein der Menschen zurückdrängte. Auch in der Folge der Konfrontation mit Nordkorea ist das Thema Krieg plötzlich nicht mehr völlig undenkbar. In weiten Teilen der Bevölkerung herrscht eine geradezu naive Sorglosigkeit. Krieg? Ja, das ist das, wovon der Opa bzw. Uropa erzählt hat. Aber uns kann das ganz bestimmt nicht passieren. Wirklich? Nur weil viele heute stundenlang und halbsediert in ihre Smart Phones starren, sind sie nicht unbedingt klüger geworden. Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Generation Schneeflocke, die schon bei einer schlechten Schulnote psychologischer Betreuung bedarf, dürfte im Falle einer ernsthaften Krisensituation in eine Art kollektive Schockstarre verfallen, die allenfalls durch gelegentliche Übersprungshandlungen der Form „auf Instagram irgendwas für den Frieden posten“ unterbrochen werden wird. Und was machten die Märkte daraus? Praktisch nichts. Im DAX (vgl. Abb.) waren die fraglichen Tage vergleichsweise ruhig. Niemand, der den Chart betrachtet, würde wohl auf die Idee kommen, dass hier gerade weltpolitische und geradezu schicksalshafte Ereignisse ihre Spuren hinterlassen haben könnten. Das ist umso bemerkenswerter, als das Ende der seit dem Frühjahr des Jahres 2009 laufenden Aufwärtsbewegung in immer kürzeren Abständen verkündet wird – und zwar mit höchst plausiblen Argumenten: Bewertung, Saisonfigur, Zinsentwicklung, etc. Fürs Erste hat der Markt auch dieses Problem „weggelacht“. Allerdings sollte man sich nicht darauf verlassen, dass das auch so bleiben wird. Zum einen kann die (geo-)politische Situation jederzeit eskalieren. Zum anderen kann man mitunter über eine erstaunlich lange Zeit große Lasten schultern – und bricht dann letztlich unter dem Zusatzgewicht von nur einer Feder zusammen. Genug ist genug. Vielleicht sollte man sich die Frage in Bezug auf den Markt auch einfach einmal anders herum stellen: Was erhofft man eigentlich auf diesem Niveau noch zu gewinnen? Und plötzlich spricht das Chance-/Risiko- Verhältnis nicht mehr dafür, große Wetten zu platzieren. Wie schnell einzelne Titel in dieser Marktphase unter die Räder kommen können, sah man an unserem früheren Musterdepotwert Aurelius (WKN A0JK2A), der sich nach einer Short-Attacke innerhalb weniger Tage nahezu halbierte, bevor sich die Aktie wieder etwas erholen konnte. (Aktien-Update vom 3.4.2017)Neuigkeiten gibt es zu unserem Musterdepotwert Stada und auch für Edelmetalle sieht die Welt wieder ein wenig rosiger aus. Zeit für einen Zukauf. Mehr dazu im Bereich „Highlights/Musterdepot“ auf www.smartinvestor.de . Sie können sich dort durch einfaches Blättern einen schnellen Überblick über die letzten Wochentransaktionen verschaffen.Unter diesem Motto findet am 27. Mai die 8. Hamburger Mark Banco Anlegertagung des Instituts für Austrian Asset Management (IfAAM) statt. Auch dieses Jahr konnte IfAAM-Gründer Steffen Krug Experten gewinnen, die weit über den Tellerrand hinausschauen – beispielsweise die Bestseller-Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik. Neben der Analyse des Status Quo werden darüber hinaus Alternativen wie Bitcoin und Blockchain auf ihre Zukunftsfähigkeit abgeklopft. Gerade weil das Thema Euro aus den Schlagzeilen verschwunden ist, dürfte es brandaktuell sein. Als Smart-Investor- Leser erhalten Sie bei Ihrer Anmeldung www.ifaam-institut.de/veranstaltungen zudem Vorzugskonditionen. Denn das „Glück“ bevorzugt nicht nur den, der vorbereitet ist, sondern vor allem denjenigen, der sich unabhängig informiert.Titelstory: Rohstoffe 2017Crashszenario: Alternativen für den KapitalerhaltungDerivate: Absicherung oder Brandbeschleuniger?Neubeginn: Einmaleins des erfolgreichen AuswandernsSchrieben wir an dieser Stelle noch vor einer Woche, dass der Regierung Trump schwierige Wochen bevorstehen werden, dann müssen wir das heute leider korrigieren: Der Welt stehen schwierige Wochen bevor.Ralph Malisch, Christoph KarlHinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Ein mit “*“ gekennzeichnetes Wertpapier wird zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Publikation oder der Smart Investor Printausgabe von mindestens einem Mitarbeiter der Redaktion gehalten.