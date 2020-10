Wie steht es um die NEL ASA-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um NEL ASA bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Bei NEL ASA Hat man sich von einer geplanten Kapitalerhöhung wieder verabschieden müssen. Was war geschehen? Die Entwicklung! NEL ASA hat kürzlich die geplante und bereits gestartete Kapitalerhöhung wieder stornieren müssen, denn die Kurse notierten unter dem Ausgabepreis von 18,45 NOK. Obwohl sich die Kurse Anfang der Woche noch stabilisieren konnten, kam es nicht zu einer nachhaltigen Erholung über den Ausgabepreis. Immerhin wurde aber am 25. September bekannt gegeben, dass Bjørn Simonsen, VP Investor Relations & Unternehmenskommunikation, rund 100.000 NEL ASA-Aktien zu einem Preis von 15,39 NOK kaufte – das kann durchaus als eine vertrauensbildende Maßnahme gesehen werden. Die Fundamentaldaten! Das KGV liegt bei 55,04 – für jeden Euro Gewinn von Nel Asa zahlt die Börse also mit 55,04 Euro 10 Prozent weniger als für vergleichbare Werte. Die Rendite! Im letzten Jahr gab es eine Rendite von 127,48 Prozent und Nel Asa liegt damit 87,46 Prozent über dem Durchschnitt (40,02 Prozent) Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie”). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Elektrische Ausrüstung” beträgt 113,31 Prozent und Nel Asa liegt aktuell 14,18 Prozent darüber.

Was wird es bei NEL ASA weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.





