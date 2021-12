Wie sich der Goldpreis im neuen Jahr entwickeln könnte

Viele Experten sehen ein Aufwärtspotenzial, zum Beispiel die Analysten der Commerzbank

Selbst wenn die US-Notenbank die Zinsen nach oben hieven wird, so bleibe doch das Umfeld für das Edelmetall äußerst günstig, denn die negativen Realzinsen sprechen dafür, so jedenfalls die Commerzbank. Damit sollte sich auch das Interesse der Investoren wieder verstärken. Auch die Analysten, Insider und Marktbeobachter, mit denen das Investing News Network (INN) sprach, sahen besonders die zunehmenden Wirkungen der Inflation als preisbestimmend beim Gold an. Zwar hat das Edelmetall in 2021 nicht so sehr von den rekordtiefen Realzinsen und der Inflation profitiert, denn die Erwartungen bezüglich Inflation, Wachstum und Aktien waren noch größtenteils rosig.





Doch das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich weltweit, eine Stagflation erscheint immer möglicher, mitverursacht sicher durch die Befürchtungen über neue Virus-Varianten. Inflationsdruck, höhere Rohstoffpreise, stockende Vertriebskanäle können die Inflationsraten für Jahrzehnte auf ein hohes Niveau treiben. Und dies ist inzwischen in den Köpfen der Anleger angekommen. Gold sei, so Adam Perlaky, Senior Analyst beim World Gold Council, bereit von diesen Bedingungen zu profitieren. Denn Gold dient als Inflationsschutz und eine anhaltende Inflation werde sich auf die Opportunitätskosten von Gold auswirken. Auch die lang zur Schau getragene Überzeugung großer Zentralbanken, die Inflation sei nur vorübergehend, werde dazu führen, dass sie wie bereits in der Vergangenheit der Inflation hinterherhinken. Dies wiederum werde sich positiv auf den Goldpreis auswirken.





An einer positiven Goldpreisentwicklung kann der Anleger mit einem Investment in Goldaktien dabei sein. Als Beispiel seien Karora Resources oder Ximen Mining genannt. Karora produziert in seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Australien. Kostensenkung und eine Erweiterung der Goldproduktion sind das Ziel. Ximen Mining besitzt Goldprojekte und ein Silberprojekt beziehungsweise Beteiligungen. Hauptprojekt ist das Brett Goldprojekt in British Columbia.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.