Wie lange bleiben die Aufwärtstrends in den US-Indizes noch intakt?

Derzeit zeigt sich das Wachstum der Eurozone und Deutschlands durchaus solide. Im Vergleich dazu sind die entsprechenden Daten aus den Vereinigten Staaten jedoch „hervorragend“. Denn das Wachstum der US-Wirtschaft liegt deutlich höher und auch die Stimmung ist viel positiver. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Performance der US-Indizes in diesem Jahr auch viel besser als die ihrer europäischen Gegenstücke ausfällt.

Die US-Konjunktur brummt

Erst gestern passte man in einer zweiten Schätzung das BIP-Wachstum der USA vom 2. Quartal 2018 nach oben an, von +4,1 % (höchster Wert seit dem 3. Quartal 2014) auf +4,2 % (im Vergleich zum Vorquartal, annualisiert). Zudem stieg das Verbraucherstimmungsbarometer des Conference Boards im August auf 133,4 Punkte (Juli: 127,9). Das ist der höchste Stand seit beinahe 18 Jahren (siehe folgende Grafik). Zuletzt war das Konsumentenvertrauen im Oktober 2000 so hoch.

Der Grund für die weiter aufhellende Stimmung ist wahrscheinlich die anhaltend positive Entwicklung des US-Arbeitsmarktes. Dieser untermauert wiederum die außerordentlich gute konjunkturelle Lage in den USA. Und so dürfte der private Konsum auch im 3. Quartal 2018 einer der wichtigsten Wachstumstreiber für das US-BIP werden.

Euphorische Stimmung an der Börse

Natürlich ist dadurch auch die Stimmung am US-Aktienmarkt entsprechend euphorisch. Schließlich markierte nun nach dem Nasdaq100 auch der S&P 500 klar (auch auf Schlusskursbasis) ein neues Allzeithoch (siehe grüne Ellipse im folgenden Chart).

Wenn man einen Blick auf den Chart wirft, kann man sich durchaus fragen, ob dies noch eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau ist, wie ich sie nach dem Rücksetzer vom Jahresanfang erwartet hatte. Ist es nicht eher so, dass es eine deutliche Übertreibung nach oben im Rahmen des Aufwärtstrendkanals ab Jahresbeginn 2018 gab, die nur eine Korrektur erlebte? Handelt es sich dann nicht aktuell um eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in seinem etablierten Kanal und im selbem Tempo?

Zurück in den Aufwärtstrend

Beim Nasdaq100 ist diese Entwicklung sogar noch klarer zu sehen (siehe folgender Chart). Auch hier brachen die Kurse Anfang 2018 nach oben aus dem engen Trendkanal heraus (dunkelgrün). Dann kehrten sie jedoch nach einer mehrmonatigen Korrektur wieder in den Trendkanal zurück.

Doch man erkennt nun bereits wieder eine leichte Überhitzung, die das eigentliche Problem darstellt. Zwar kam es zu einer Fortsetzung der Aufwärtstrends nach der Frühjahrskorrektur, dadurch schritt aber auch die charttechnische Reife dieser Trends weiter fort. Nun kratzen aber die Kurse wieder an der oberen Begrenzung der Aufwärtstrendkanäle.

Über das Ziel hinaus

Möglicherweise können Sie sich noch daran erinnern: In der Börse-Intern vom 16. Februar schrieb ich wenige Tage nach dem ersten dramatischen Kursrutsch, dass es im Rahmen der längeren Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau noch ein neues Allzeithoch geben könnte. „Ein Überschießen sowohl nach oben als auch nach unten ist durchaus zulässig“, bemerkte ich damals in Bezug auf die mögliche Seitwärtstendenz.

Wie nachhaltig sind die Allzeithochs?

Und aktuell ist auch noch nicht klar, ob die neuen Allzeithochs in den US-Indizes nachhaltig sind. Es sieht eher danach aus, dass sich die Trends nicht ewig halten können und spätestens 2019 noch einmal deutlich tiefer fallen werden. Dafür spricht zum einen die fortgeschrittene Reife der Aufwärtstrends und zum anderen auch die fundamental relativ hohe Bewertung - insbesondere vieler Technologiewerte. Sollten die Kurse dann wieder unter die Hochs von Ende Januar sinken, befinden sie sich auch wieder in der erwarteten Seitwärtstendenz.

Aber erst dann wird man sehen, ob sich auch eine Seitwärtsrange etabliert. In der nächsten Ausgabe der Börse-Intern werde ich diese Überlegen weiter fortführen und weitere Argumente für eine längere Seitwärtskonsolidierung der US-Indizes auf hohem Niveau darlegen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)