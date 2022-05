Wie geht es mit dem DAX Index weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,

DAX Index:

Der DAX Index fand zuletzt mit 14.925,20 Punkten Widerstand an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 14.782,20 Punkten. Im Anschluss wurde mit 13566,20 Punkten Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13.566,20 Punkten gefunden. Der DAX Index notierte im weiteren Verlauf bis 14.187,02 Punkten höher und schloss am Freitag, den 29.4.2022 bei 14.097,88 Punkten. Sofern der DAX Index Widerstand im Kursbereich von 13.962,00 Punkten bis 14.315,30 Punkten findet, sind tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 13.515 Punkten bis 13.350 Punkten zu erwarten. Tiefere Kurse bis in die X-Sequentials "5XZ" Kurszielzone bei 12.190 Punkten bis 11.825 Punkten und 11.430 Punkten sind nur zu erwarten, wenn die Marke von 13.350 Punkten unterboten wird. Mit steigenden Kursen bis in den X-Sequentials "X" Widerstandsbereichs des vorliegenden X-Sequentials Musters bei 15.060,10 Punkten bis 15.435 Punkten ist erst dann zu rechnen, wenn der DAX Index mit seinen Tagesschlusskursen nun permanent oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke von 13.815,80 Punkten notiert und im Zuge dessen die Marke von 14.315,30 Punkten überbietet und im Anschluss die Marke von 13.962,00 Punkten nicht mehr unterbietet.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Die Abonnenten des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen haben in der letzten Handelswoche nachfolgende Ergebnisse realisiert:

MDAX Index: +890 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +220,62 Punkte,

US-Dollar Index: +134,90 Punkte,

EUR/USD: +321 Pips,

Platin: +112 Ticks/Punkte.

Werden Sie daher heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und verpassen Sie keine Maktprognose und kein Handelssignal mehr.

Als Newsletter/Kolumnen/Blog Leser/in gilt für Sie bis Montag, den 2.5.2022, 24h das Sonderangebot, den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für 499 Euro jährlich zu beziehen (statt 999 Euro). Bei dem Kauf eines Abonnements für 30 Tage, bleibt es bei den 99 Euro.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Sonderangebot!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

PS:

Verfolgen Sie die Diskussion zu dieser Analyse in der Forum Sektion unter:

https://technical-trading-profits.com/?topic=dax-index-trading-2

Dort wird diese Analyse/Prognose kommentiert.

Sie finden dort zudem auch Trading Empfehlungen!

Link:

https://technical-trading-profits.com/?topic=dax-index-trading-2