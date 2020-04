Wie geht es Chinas Technologiesektor während der Coronavirus-Epidemie?

LONDON 08. April 2020: China hat der Welt gezeigt, wie die Verbreitung von COVID-19 gebremst werden kann. Aufgrund der zentralisierten politischen Machtstrukturen, ist die Exekutive in der Lage, landesweite Ausgehverbote und Sperrungen effizient und mit hoher Geschwindigkeit durchzusetzen. Außerdem hat die Bevölkerung bereits Erfahrung gesammelt mit ähnlichen Vorfällen währende der SARS-Epidemie im Jahr 2003 und ist auf solche Maßnahmen eingestellt.



China ist bereits eine hoch technologisierte Gesellschaft und ist dadurch im Stande, Bewegungsabläufe von Patienten in den Tagen vor Feststellung der Infektion gut nachzuverfolgen und dadurch die Ausbreitung einzudämmen. Es hat auch eine sehr etablierte digitalisierte und Mobiltelefon-basierte Wirtschaft, die Nachfrageschocks effizient bewältigt mit Hilfe von online Bestellungen von Lebensmitteln, Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen über das Internet und durch Fintechs zur Erledigung von Finanztransaktionen im Netz.



Aufgrund dieser Fähigkeit vieler asiatischer Volkswirtschaften, die Pandemie besser eingrenzen und die wirtschaftlichen Folgen besser abfedern zu können, bis ein Impfstoff entwickelt wird, sind wir der Meinung, dass deren ökonomische Erholung am Ende auch schneller ablaufen wird. Vor allem für China könnte dies ein entscheidender Moment sein im Wettkampf mit den USA um die wirtschaftliche und geopolitische Vorreiterrolle in der Welt.







Der EMQQ Emerging Markets E-Commerce & Internet ETF spiegelt diese Entwicklung deutlich wider: China macht ~ 65% des EMQQ aus und ist das Schwellenland, welches diese Krise am besten zu bewältigen scheint und der beträchtliche E-Kommerz-Sektor des Landes gewinnt infolge des Ausbruchs weiter an Bedeutung relativ zur Gesamtwirtschaft.



Die Aktienbewertungen erscheinen nach dem Rückgang der Aktienkurse ebenfalls relativ attraktiv. Dabei sollte man an das berühmte Zitat von Warren Buffet denken: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere Angst haben“. In dieser Hinsicht sind Unsicherheit und Angst aktuell auf einem historischen Hoch.



Investments in ETFs können im Wert sowohl steigen als auch fallen.



Dieser Inhalt wird von HANetf Limited herausgegeben, einem ernannten Vertreter von Mirabella Advisers LLP, der von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert wird.

