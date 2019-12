Wie geht es an den Aktienmärkten weiter?

Trotz der Gefahr eines ungeordneten Brexits, des Handelskriegs zwischen den USA und China sowie der damit verbundenen Rückschläge für die Konjunktur konnte der DAX ein sehr ordentliches Ergebnis präsentieren. Daran dürfte sich auch in den letzten Tagen des aktuellen Börsenmonats nicht mehr viel ändern. Schließlich wurde die vergangene Woche mit positiven Nachrichten begleitet. Wenngleich diese zwar im Prinzip so erwartet wurden, sind damit zunächst gewisse Unsicherheitsfaktoren aus dem Weg geräumt.Bei den Sitzungen der US-Notenbank bzw. der Europäischen Zentralbank wurde in der vergangenen Woche nicht wirklich mit einer Änderung der Zinsen gerechnet. Der Geldfluss genügt aktuell um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Bei der EZB waren die Marktteilnehmer allerdings etwas auf den ersten öffentlichen Auftritt Christine Lagardes gespannt, die den Posten von Mario Draghi übernommen hat. Von ihr war aber bereits im Vorfeld zu hören, dass die Politik des billigen Geldes mit ihr nicht vorbei ist. Im Gegenteil, dürfte der Geldhahn in den kommenden Monaten voraussichtlich sogar noch weiter aufgedreht werden. Genau dieses billige Geld ist aber seit Monaten der Treibsatz für steigende Notierungen am Aktienmarkt. Wird der Kurs beibehalten, geht der Rally auch nicht die Puste aus. Weiterhin freundliche Notierungen im kommenden Jahr sind daher nicht unwahrscheinlich.Mit dem Sieg der Tories am vergangenen Donnerstag hat Boris Johnson eine für ihn lukrative Zusammensetzung des britischen Parlaments erreicht, womit auch der Brexit weiter vorangetrieben wird. Wenngleich die Freude über einen baldigen, geregelten Brexit etwas verfrüht erscheint, dürfte dieser Unsicherheitsfaktor doch zu einem großen Maß entschärft worden sein. Allerdings dürfte der Weg bis zum endgültigen Austritt und der Unabhängigkeit Großbritanniens länger dauern, als dies aktuell erwartet wird.Im Hinblick auf den Handelskrieg zwischen den USA und China wären am vergangenen Samstag neue US-Strafzölle in Kraft getreten. Dies hätte die Kurse sicherlich noch einmal belastet. Umso erfreulicher, dass US-Präsident Trump am Freitag eine Teileinigung mit China verkündete. Dies ist zwar nur ein erster Schritt, aber dafür einer in die richtige Richtung. Sollte der Prozess der Entspannung weiter anhalten, dürfte auch dies einen positiven Einfluss auf die Kursentwicklung am Aktienmarkt haben.Zum Jahreswechsel dürften die Dividendentitel dann noch einmal durch das so genannte „window dressing“ einen kleinen Schub nach oben erfahren. Dabei legt sich der eine oder andere Akteur noch einmal ein paar der Stücke ins Depot, die in diesem Jahr besonders gut gelaufen sind. Damit wird dann die Depotstruktur zum Jahreswechsel optisch noch einmal etwas aufpoliert.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.