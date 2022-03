Wie es mit den Rohstoffpreisen weitergehen könnte

2021 war gar nicht so schlecht für das Edelmetall Gold. Und noch haben viele nicht in die hohen Rohstoffpreise investiert

Im vergangenen Jahr waren viele von der Preisentwicklung bei Gold und auch Silber enttäuscht. Jedoch dürfen die zugrundeliegenden wirtschaftlichen Umstände nicht unbeachtet bleiben. Die ansteigende Inflation wurde, so sieht es der bekannte Ronald Stöferle, bereits von der Performance des Goldes vorausgenommen. Silber hat dabei mal wieder gezeigt, dass es eine größere Volatilität besitzt als das Gold. Der Silbermarkt, der im Vergleich zum Goldmarkt klein ist, sollte keinesfalls aus dem Blickwinkel verschwinden, denn vermutlich hat Silber den preislichen Boden bereits gefunden. So wird es preislich wohl bei dem Zwittermetall (Anlage und Industrie) eher nach oben gehen.





Bei Rohstoffen wie etwa Kupfer oder Zink hat sich der Preis deutlich bewegt. Kupfer ist eines der Zukunftsmetalle, ebenso wie Silber – man denke nur an die Photovoltaikbranche - und Zink dient vor allem dem Korrosionsschutz. Obwohl viele Rohstoffe bereits stark im Preis gestiegen sind, dürfte es noch viele Chancen bei einem Aktienengagement geben. Vielleicht hilft ein Blick zum Beispiel auf Kuya Silver. Bei der Wiederbelebung der ehemals erfolgreich produzierenden Bethania-Mine in Peru geht es um Gold, Silber, aber auch um Kupfer, Zink und Blei.





Ganz dem Rohstoff Zink hat sich Osisko Metals verschrieben. Aktiv ist das Unternehmen in den Nordwest Territorien im Zinkabbaugebiet Pine Point Mining Camp und im Bathurst Mining Camp. Ob sich ein Anleger mehr zu Gold und Silber oder zu anderen Rohstoffen hingezogen fühlt, manche Gesellschaften verfügen über mehrere Rohstoffe in ihren Projekten, so dass für jeden etwas dabei sein sollte.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kuya Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/) und Osisko Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.