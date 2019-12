Wie eine Hamburger Kryptowährung den Markt aufmischen will

Christoph Eichinger, Managing Director des Hamburger Start-ups „Tixl“, äußert sich in einem Interview mit Kryptoszene.de über den Tixl-Token, über die Möglichkeiten für Investoren und die derzeitige Situation am Krypto-Markt. Seiner Überzeugung nach müsse eine erfolgreiche Währung gebührenfrei und sehr schnell sein und zugleich genügend Privatsphäre bieten. Hierbei gebe es bei den aktuellen Kryptowährungen einen großen Nachholbedarf. Auch Bitcoin sei hierbei problematisch, so Christoph Eichinger. Dies illustriert er an einem praxisnahen Beispiel: Wer mit Bitcoins in einem Hotel bezahlt, der gebe viel von sich preis. Der Hotelbetreiber „sieht, wo man vorher bereits übernachtet hat“, da die Adresse offengelegt werde.



Die bisherige Finanzierung sei durch Crowd-Funding sowie Token-Verkäufe realisiert worden. Allerdings erfolge am 19. Dezember die Vorstellung des Prototyps. Dabei werde Tixl zeigen, dass die seiner Meinung nach drei wichtigsten Eigenschaften einer Währung bei dem Token miteinander verknüpft seien.