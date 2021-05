Wie demografische Entwicklungen Zinsen und Inflation mitbestimmen

Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG

München/Salzburg, 19.5.2021. Finanzmärkte reagieren mitunter blitzschnell auf Ereignisse. Regionale bzw. globale Unsicherheiten oder auch nur ein kurzer Tweet reichen schon aus, um starke Kursausschläge zu verursachen. Diese Einflussfaktoren sind jedoch meist nicht langfristiger Natur. Selbst nach dem starken Kurssturz im Frühjahr 2020 erholten sich die Börsen in Rekordtempo. Gleichzeitig gibt es Entwicklungen, die nicht jeden Tag auf der Agenda stehen, Wirtschaft und Finanzwelt jedoch langfristig und nachhaltig beeinflussen. Eine dieser prägenden Veränderungen ist der stattfindende demografische Umbruch. Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, erläutert, welche Folgen dieser hat.

„Die Pandemie ist an den Börsen wieder in die zweite Reihe gerückt. Trotz der Impffortschritte sorgt sie zwar nach wie vor für viel menschliches Leid, wie etwa die Situation in Indien zeigt. Jedoch handelt es sich um lokal begrenzte Entwicklungen, die aktuell keine globalen Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Traditionelle Themen wie Inflation und Notenbankpolitik treten daher wieder zunehmend in den Vordergrund“, unterstreicht Christian Nemeth. Das vorherrschende Niedrigzinsumfeld wird erwartungsgemäß weiter anhalten. Das hat langfristig nur begrenzt mit den Pandemie-Gegenmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken zu tun. Es ist vielmehr der längst eingeleitete demografische Umbruch, der die Finanzmärkte auch in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen wird.

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung laut UNO von 7,7 auf 9,7 Milliarden Menschen anwachsen.[1] Während die Bevölkerung der meisten Industrieländer schrumpft, wächst sie in den subsaharischen Ländern. Die Geburtenrate bleibt insgesamt rückläufig, die durchschnittliche Lebenserwartung erhöht sich. Dadurch steigt das Alter der Weltbevölkerung rasant an. 2050 wird laut UNO jeder sechste Mensch über 65 sein. Und auch die Deutschen werden älter: Die Zahl der Personen über 67 wird im moderaten Szenario von rund 16,2 Millionen im Jahr 2020 auf etwa 21,1 Millionen im Jahr 2050 steigern. Der Anteil der über 67-Jährigen an der Gesamtbevölkerung wächst dadurch von 19 auf 26 Prozent.[2]

Entsparungsprozess in den Industrieländern

Welchen Einfluss hat jedoch die Alterung der Gesellschaft auf Realwirtschaft und Finanzmärkte? Zum einen gibt die Lebenszyklushypothese Aufschluss darüber. Diese geht davon aus, dass sich das Sparverhalten im Laufe des Lebens mehrfach verändert. In jungen Jahren ist das Einkommen gering, was das Sparen erschwert. Mit steigendem Einkommen im Laufe des Lebens steigt auch die Sparquote – bis zum Eintritt in das Pensionsalter, in dem sie wegen des niedrigeren Einkommens in der Regel wieder sinkt. Das Durchschnittsalter einer Gesellschaft steckt aber nicht nur den Spar- und Investitionsrahmen einer Volkswirtschaft ab, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf Produktivität und Wohlstand. Bei einer alternden Bevölkerung nimmt nicht nur der Anteil der Erwerbstätigen ab, auch die Innovationskraft eines Landes sinkt, da in der Regel die mittleren Alterskohorten am innovativsten sind und die meisten Patente anmelden. Aus Sicht der Finanzmärkte wird in den meisten Industrieländern langfristig ein Entsparungsprozess stattfinden. „Jedoch muss man bei der Analyse weitere Faktoren miteinbeziehen. Seit den späten Neunzigerjahren sind Wohlstand und Ersparnisse in vielen Schwellenländern stark angestiegen. Die dort wachsende Mittelschicht will ihr Geld anlegen und wird künftig einen deutlichen Sparüberhang generieren. Dieser dürfte den Entsparungsprozess in den Industrieländern ausbalancieren“, erklärt Nemeth.

Sinkender Kapitalbedarf und Alterung der Gesellschaft hält Zinsen tief

Der Anteil des Dienstleistungssektors nimmt seit Jahrzehnten zu, der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft wird sich durch eine alternde, weniger produktive Bevölkerung noch verstärken. Gerade die Gesundheitspflege hat mit steigendem Alter einen hohen Stellenwert, aber auch die Tourismus- und Freizeitindustrie hat mit den Senioren eine neue Zielgruppe entdeckt. Der Kapitalbedarf zur Erbringung von Dienstleistungen ist aber traditionell niedriger als jener zur Herstellung von Gütern. Da das hohe Angebot an Geld (Sparvolumen) auf eine niedrige Nachfrage trifft, sinkt der Preis für Kapital, sprich der Zins. Das ist die Erklärung dafür, wieso die Realzinsen in den vergangenen Jahren sukzessive gesunken sind. Die Finanzkrise und die Reaktionen der Notenbanken darauf haben diese Entwicklung nicht verursacht, sondern nur verstärkt. Es spricht viel für eine Fortsetzung niedriger Realzinsen. Erst im Falle einer stagnierenden Weltbevölkerung würden diese wieder merklich ansteigen.

Inflationsdruck steigt, jedoch abhängig vom technologischen Fortschritt

Neben dem Zinsumfeld ist auch das Thema Inflation zurück auf der Agenda. Die derzeit vorhandene Ressourcenknappheit in verschiedenen Branchen birgt die Gefahr von inflationären Tendenzen. Allerdings dürfte diese Entwicklung eher kurzfristig-transitorischen Charakter haben. Der in diesem Monat veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht beispielsweise hat mit deutlich weniger neuen Arbeitsplätzen als erwartet (266.000 statt rund eine Million) negativ überrascht, jedoch gleichzeitig die Inflationssorgen gedämpft. Ein stärkeres Beschäftigungsplus geht meistens mit einer höheren Inflationsrate einher.

Eine sinkende Produktion bei gleichbleibendem Konsum und steigende Löhne durch Fachkräftemangel in einer alternden Gesellschaft sprechen hingegen strukturell für höhere Inflationsraten. „Langfristig und unabhängig von aktuellen Entwicklungen dürfte der Inflationsdruck aufgrund der demografischen Veränderungen in unseren Breitengraden also steigen“, so das Resümee von Christian Nemeth. Steigt die Inflation konjunkturell bedingt, würde sich das nominale Zinsniveau vom realen Zinsniveau unterscheiden. Wie sehr die Inflation durchschlägt, wird auch vom technischen Fortschritt, der wiederum die Produktivität beeinflusst, abhängen.

