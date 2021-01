Wie das World Gold Council die Zukunft des Goldpreises sieht

Chinas Goldnachfrage erholt sich, ähnlich sieht es in Indien aus

Das globale Wirtschaftswachstum wird sich nur langsam erholen. Die stabilere Preisentwicklung seit August wird noch mehr Verbraucher zum Gold treiben. Die Schmucknachfrage, die teilweise stark zurückgegangen ist, sollte sich in China, das ja bereits wieder wächst, erholen. Auch der wichtige indische Markt scheint zu Stärke zurückzufinden. Auch wenn im November dort die Nachfrage nach dem Edelmetall noch unterdurchschnittlich war, so waren erste Daten vom Dhanteras Festival positiv. Die Nachfrage nach Gold hat sich demnach von den Tiefständen erholt.





Auch von den Zentralbanken wird Gold geordert werden, laut dem World Gold Council in größerer Menge. Denn die Zentralbanken bevorzugen weiterhin Gold als Teil ihrer Reserven. Und Gold ist aufgrund des Niedrigzinsumfeldes besonders attraktiv. Wenn sich die Welt allmählich von der Pandemie erholt, so unterstützt dies den Schmuckbereich, den Technologiebereich und auch langfristige Ersparnisse. Schwaches Wirtschaftswachstum dagegen führt in der Regel zu einer verstärkten Investitionsnachfrage nach Gold als sicherem Hafen.





Nicht zu vergessen ist das große Investoreninteresse. Letztes Jahr stieg die Goldmenge bei den Indexfondsanbietern um 860 Tonnen auf 3.600 Tonnen. Und laut dem World Gold Council soll das Interesse der Investoren in diesem Bereich auch in 2021 groß sein.





Eine steigende Goldnachfrage kommt natürlich auch den Goldgesellschaften zugute. Wer hier investieren möchte und Diversifikation sucht, sollte auf Osisko Gold Royalties oder GoldMining schauen.





Osisko Gold Royalties bietet als Royalty-Unternehmen eine Beteiligung an Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen in etwa 140 Projekte. GoldMining besitzt sehr viele Goldprojekte und hat eine eigene Royalty-Gesellschaft, die Gold Royalty Corp. gegründet.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/) und GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).





