Wie der Iran-Konflikt und andere politische Ausnahmesituationen den Bitcoin Kurs beeinflussen

Krpytoszene.de veranschaulicht, wie politische Ausnahmesituationen den BTC Kurs in die Höhe treiben können. Das Ergebnis: Es kann tatsächlich von einer Krisenwährung Bitcoin gesprochen werden.

Seit der Tötung des iranischen Generals Soleimani in der Nacht auf den dritten Januar 2020 erhöhte sich der Bitcoin Preis um rund 14 Prozent. Noch drastischer zeigt sich der Anstieg bei den lokalen iranischen Bitcoin-Verkäufern: Diese forderten in den letzten Tagen rund eine Million Iranische Rial pro Bitcoin, was einem Gegenwert von etwa 24.000 US-Dollar entspricht. Schon die Brexit-Volksabstimmung sowie die Präsidentschaftswahlen in Frankreich und den USA trieben den BTC Kurs nach oben, wie aus der Infografik hervorgeht.

Zahlreiche Experten sind davon überzeugt, dass es sich hierbei keineswegs um einen Zufall handle. So äußert Michael Novogratz auf Twitter, seines Zeichens CEO von Galaxy Digital, dass er „bullisher gegenüber Gold und Bitcoin“ werde, je mehr er die Situation im Iran analysiere.

Auch vergangene Untersuchungen bekräftigen die These, dass es einen Zusammenhang zwischen politischen Unsicherheiten bzw. Ausnahmesituationen und der Bitcoin Kursentwicklung gibt. Sowohl die Brexit-Volksabstimmung, als auch die Präsidentschaftswahlen in Frankreich und den USA beeinflussten den Preis der bekanntesten Kryptowährung, so das Ergebnis einer Analyse der DZ Bank. Bei den drei politischen Ereignissen lag der Bitcoin Kurs zwei Monate nach dem Ereignis jeweils mindestens 30 Prozent oberhalb des Niveaus einen Monat vor dem Ereignis. Das Muster, dass die Kryptowährung immer dann gefragt ist, wenn es zu politischen Spannungen kommt, scheint sich auch in diesen Tagen wieder zu bestätigen.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und zahlreichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/krisenwaehrung-bitcoin-iran-konflikt-und-andere-politische-ausnahmesituationen-mit-gro%C3%9Fem-einfluss-auf-btc-kurs

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.