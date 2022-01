Wie die FDP ihren Markenkern auch in der neuen Konstellation erhält

" Das muss unser Anspruch sein.

Gestern fand das traditionelle Dreikönigstreffen der Liberalen digital aus Stuttgart statt. Im Vorfeld sprach Jens Teutrine mit dem Deutschlandfunk darüber, wieso es auch in Pandemiezeiten sinnvoll ist, diese über hundertjährige Tradition zu pflegen. Weiterhin ging es in dem Gespräch darum, wie die FDP in der Ampelkoalition ihren Markenkern bewahren kann. Teutrine erläutert: „Indem wir unseren Markenkern aktiv in die Koalition einbringen und dieser im Regierungshandeln sichtbar und spürbar wird - das muss unser Anspruch sein.“Wie das in der Praxis aussehen kann, verdeutlicht er am Beispiel Mindestlohn und Erhöhung der Minijobgrenze. Wird der Mindestlohn erhöht, aber die Minijobgrenze bliebe bei 450 Euro stabil, bedeute das für viele Menschen, dass sie zwar weniger Stunden arbeiten müssen, aber am Ende nicht mehr Geld in der Tasche haben. Deswegen wurde sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Verdienstgrenze bei Minijobs auf 520 Euro anzuheben und an den Mindestlohn zu koppeln. „Insbesondere für Schüler und Studierende ist dies ein gutes Signal für den eigenen Geldbeutel!“, freut sich Teutrine.