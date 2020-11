Wichtiger als die US-Wahl?

Die letzten Tage standen ganz im Zeichen der US-Wahl. Joe Biden hat das Rennen offensichtlich gemacht, die noch nicht ausgezählten Stimmen dürften am bisherigen Endergebnis nicht viel ändern. Bleibt die Frage, in welche peinlichen Höhen der bisherige Amtsinhaber Donald Trump das Schauspiel mit juristischem Störfeuer noch treiben möchte, bis er seine Niederlage akzeptieren wird. Mehr und mehr wird Biden auch international als der neue „gewählte“ Präsident der USA akzeptiert, so dass man den Blick darauf werfen sollte, welche Weichen er für die Zukunft stellen wird.Die Aktienmärkte profitierten zum Wochenstart von einer Nachricht um einen Fortschritt bei einem Impfstoff gegen das COVID-19-Virus. Innerhalb weniger Minuten schoss der DAX geradezu explosionsartig um rund 500 Punkte nach oben und verdeutlicht damit den Schwerpunkt, auf den die Anleger aktuell ganz besonders achten. Gibt es positive Nachrichten, die auf ein mögliches Ende der Verbreitung des „Corona-Virus“ hindeuten, wird der Markt dies mit entsprechenden Freudensprüngen quittieren. Schließlich legt die Pandemie mit den damit verbundenen Lockdowns und Einschränkungen viele Länder lahm. Mit einem erfolgreichen Gegenmittel könnten die konjunkturellen Dellen bald mehr als ausgeglichen werden, so die Hoffnung der Anleger. Es gilt daher nach wie vor, dieses Thema im Blickfeld zu behalten. Sofern das bislang eher „mutationsmüde“ Virus seine Gene nicht verändert, könnte ein Gegenmittel eine Trendwende einläuten. Für den Aktienmarkt würde dies einen weiteren Antrieb nach oben darstellen.Sicherlich wird der kommende US-Präsident Joe Biden nicht alles verwirklichen können, was er im Wahlkampf verkündet hatte. Da die Republikaner voraussichtlich den Senat dominieren werden, werden einige Ankündigungen auch weiterhin Wünsche bleiben, die nicht erfüllt werden. Anders dürfte es bei der Kehrtwende in der Klimapolitik aussehen. Hier hat Biden bereits versprochen, dass man dem „Pariser Klimaabkommen“ wieder beitreten möchte, das Trump während seiner Amtszeit verlassen hatte. Davon könnten dann auch Werte profitieren, die mit alternativen Energien in Verbindung gebracht werden. Sicherlich kann es nicht schaden, hier den einen oder anderen Einzelwert auf die Beobachtungsliste zu setzen.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

