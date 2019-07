Wichtiger Fortschritt: Sonoro Metals legt erste Ressourcenschätzung vor

Der wieder erstarkte Goldpreis macht auch die Unternehmen des Sektors für viele Anleger wieder interessanter. Goldgesellschaften, auch kleinere Explorer, die jetzt mit guten Nachrichten aufwarten, können sich auf jeden Fall schon einmal einer höheren Aufmerksamkeit am Markt gewiss sein. Und zu diesen gehört die kanadische Sonoro Metals (WKN A117UU / TSX-V SMO), die über das Wochenende eine erste Ressourcenschätzung zu ihrem Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche vorlegte!

Wie der Mitteilung zum jetzt veröffentlichten technischen Bericht gemäß kanadischem Standard NI 43-101 zu entnehmen ist, grenzte das Unternehmen dabei mit den bisherigen eigenen Bohrungen und unter Zugriff auf historische Bohrdaten 11,47 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,545 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (Gold und Silber) ab, womit die Gehalte auf ähnlichem Niveau liegen wie bei vielen anderen, teilweise bereits produzierenden Projekten in der Region. Das bedeutet, Sonoro hat in der Kategorie geschlussfolgert nun eine erste Ressource von 201.000 Unzen des gelben Metalls nachgewiesen!

Entscheidend zur Beurteilung dieser allerersten Ressourcenschätzung bzw. des technischen Berichts zum Cerro Caliche-Projekt ist dabei, dass diese einen ganz bestimmten Zweck verfolgen. Und zwar sind sie ausschließlich dafür gedacht, die von Sonoro geplante Pilotproduktionsanlage (wir berichteten) https://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/155-sonoro-metals-corp-redaktion/2525-sonoro-metals-auf-neuen-wegen-pilot-goldproduktion-schon-2020 und deren Finanzierung zu stützen!

Und insofern konzentriert sich der Bericht auch ausschließlich auf einen einzelnen, spezifischen Vererzungsbereich, da dies nötig ist, um die Finanzierung der Errichtung einer solchen Pilotanlage angehen zu können. Der NI 43-101 konforme Bericht bezieht sich entsprechend lediglich auf einen Teil von zwei der 16 Vererzungszonen von Cerro Caliche, die Zonen Japoneses-Cuervos, wo Sonoro ausreichende oxidische, nahe der Oberfläche gelegene Goldvererzung nachweisen wollte, um eine potenzielle Pilotproduktion (Haufenlaugung) zu ermöglichen.

Eine solche Pilotproduktion ist in der Goldbranche eher unüblich, ergibt in diesem Fall aber gleich aus mehreren Gründen Sinn. Zum einen, weil Sonoro damit den in der Region tätigen größeren Goldgesellschaften schon früh zeigen will, dass eine profitable Goldproduktion auf Cerro Caliche möglich ist – und damit die Attraktivität des Projekts für mögliche Interessenten natürlich erheblich steigen würde.

Zum anderen geht man davon aus, dass die Pilotgoldproduktion die Kosten der Errichtung und Inbetriebnahme decken und gleichzeitig Finanzmittel zur weiteren Exploration und Entwicklung aller Goldvererzungsbereiche auf Cerro Caliche sowie auch auf anderen Projekten (z.B. San Marcial) zur Verfügung stellen kann! Das wären auch für die Aktionäre des Unternehmens sehr gute Nachrichten, da damit die Notwendigkeit zu weiteren Finanzierungen und damit Verwässerungen des Aktienkapitals zumindest deutlich reduziert würde!

Wir halten deshalb die Fertigstellung des ersten technischen Berichts zu Cerro Caliche für einen sehr positiven und sehr wichtigen Meilenstein in der geplanten Entwicklung von Sonoro Metals zu einem Cashflow positiven Goldproduzenten – oder einem sehr attraktiven Übernahmeziel – auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist.

Ein weiterer Teil dieses Weges wird die fortlaufende Erkundung von Cerro Caliche sein, deren Potenzial der technische Bericht ebenfalls aufzeigt. Wie Sonoro-CEO Kenneth MacLeod es erklärt, stellt die jetzt veröffentlichte Ressource eine „starke Basis“ dar, von der aus man die Vererzung vieler der bekannten Zonen im Streichen und in die Tiefe potenziell ausdehnen könne.

Wie Herr MacLeod weiter ausführte, führe man viele Empfehlungen des technischen Berichts bereits aus oder werde sie in Kürze umsetzen. Dazu gehören „metallurgische Tests, 3D-Modellierung der Struktur und ein 7.000-Meter-Bohrprogramm, das Kernbohrungen und Rückspülbohrungen umfasst, um das Vertrauen in die bekannte Mineralisierung zu erhöhen und eine mögliche Ausdehnung der bekannten Vererzung zu identifizieren.“

Die heutige Nachricht ist also ein wichtiger Meilenstein, aber bei Weitem nicht der letzte, den Sonoro erreichen will und wird. Aktuell ist die Sonoro-Aktie noch vom Handel ausgesetzt. Wir gehen aber davon aus, dass der Handel mit Börsenöffnung in Kanada wieder aufgenommen wird.

Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de natürlich auf dem Laufenden!



