Wichtige Entwicklungen an den Rohstoffmärkten sind bullish für Gold

die Gemengelage an der Börse gleicht immer mehr dem Geschehen zur Jahrtausendwende. Nicht nur aufgrund der hohen Überbewertung der Aktienmärkte. Auch die weit verbreitete Euphorie und Sorglosigkeit, insbesondere aber die zunehmende Fixierung zahlreicher Anleger auf die Aktien einer Handvoll sehr großer Technologieaktien erinnert mich sehr an das Geschehen im Frühjahr 2000.

Euphorie im Technologiesektor und Depression im Rohstoffbereich

Während die Euphorie in diesem Marktsegment grenzenlos erscheint, führt der Rohstoffsektor ein Mauerblümchendasein. Doch das wird nicht dauerhaft so bleiben. In einer weiteren hochinteressanten Analogie zur Jahrtausendwende hat gerade eine wichtige Kennzahl ihr damaliges Niveau wieder erreicht. Damals signalisierte sie völlig korrekt den Beginn einer spektakulären Rohstoff- und Edelmetallhausse, die viele Jahre dauern und phantastische Kursgewinne bringen sollte. Wird sie das jetzt wieder tun?

Auch bei den Edelmetallen tut sich was. Meine Indikatoren haben sich weiter in die richtige Richtung bewegt. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass meine Prognose einer bald beginnenden großen Aufwärtswelle bei Gold und Silber und insbesondere bei den Minenaktien eintreffen wird.





Das ideale Zeitfenster für das Ende der Korrektur, die im Sommer vorigen Jahres begonnen hat, ist fast erreicht. Wann genau, erfahren Sie ebenso in der am Dienstag, den 27.6. erscheinenden Juli-Ausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren wie den Namen der ersten Goldminenaktie, die ich meinen Lesern jetzt wieder zum Kauf empfohlen habe.

P.S.: ETFs und andere passive Aktienstrategien boomen gerade. Vorsicht, denn das ist typisches Anlegerverhalten am Ende eines langen Aufwärtstrends - und wird in der Baisse gnadenlos bestraft.