White Paper zur Zukunft der BaFin

Im Zuge des Wirecard-Skandals hat der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler ein White Paper zur Neuaufstellung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht (BaFin) vorgelegt. Darin fordert er unter anderem bessere Kontrollmechanismen für Mitarbeiter der Bafin. "Die bisher geltenden Vorschriften sind nicht ausreichend einen regen Handel auch mit Wirecard-Aktien einzuhegen oder gar Fälle von Insiderhandel zu unterbinden“, begründet Schäffler seine Initiative. Für die schnellstmögliche Wiederherstellung des Vertrauens in den Finanzstandort Deutschland brauche es auch eine Neuausrichtung der BaFin. Die BaFin müsse in Zukunft schlagkräftiger, digitaler und entscheidungsfreudiger werden, so der Liberale.