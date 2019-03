White Gold und U.S. Gold starten mit richtungsweisenden Arbeiten

White Gold startet aggressives 13 Mio. CAD Explorationsprogramm

Das kanadische Rohstoffentwicklungsunternehmen White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX-V: WGO), das schon im vergangenen Jahr auf seinem gleichnamigen ‚White Gold‘-Vorkommen, sehr erfolgreiche Explorationsarbeiten durchgeführt hat, will auch im laufenden Jahr weiter daran anknüpfen. Allerdings deutlich aggressiver, als je zuvor!

Im vergangenen Jahr konnten neben der Entdeckung vieler Goldstrukturen, speziell auf dem Teilprojekt ‚Vertigo‘, exzellente Mineralisierungen mit hohen Gehalten von bis zu 104 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) und 400 g/t Silber (Ag) gefunden werden. Aber auch auf anderen Teilgebieten der insgesamt 57.000 ha großen Liegenschaft wurden sehr vielversprechende Ergebnisse erzielt.

So hat man für das laufende Jahr einen umfangreichen Explorationsplan ausgearbeitet, für das aufgrund der vielfältigen Explorationsarbeiten ein gewaltiges Investitionsbudget von 13 Mio. CAD bereitgestellt wird. Konkret sollen vorrangig ‚Vertigo‘, ‚JP Ross‘ und Golden Saddle‘ weiter erkundet werden.

Dazu sind auf ‚Vertigo‘ 10.000 m an Diamantbohrungen vorgesehen um die bereits entdeckten Mineralstrukturen detaillierter erfassen zu können. Darüber hinaus sollen weitere Rückspülbohrungen niedergebracht werden, um die Streichlänge der Mineralisierungen genauer zu testen.

Auf ‚JP Ross‘, dem Gebiet von dem ‚Vertigo‘ nur ein Teilgebiet darstellt, sollen entlang des 14 km langen Trends 4 bis 5 weitere Bohrziele abgearbeitet werden.

Auf dem ‚Golden Saddle‘-Depot soll durch ein 4.500 m Bohrprogramm die westliche Ausdehnung weiter erfasst werden. Zudem soll das dort beherbergte ‚Arc‘-Depot mit weiteren 1.500 Bohrmetern genauer erkundet werden.

Auf dem riesigen ‚White Gold‘-Areal werden zudem weitere regionale Erkundungen durchgeführt, wobei mittels Rückspülbohrungen auch 3 bis 4 bekannte Zielgebiete weiter getestet werden.

Bei sonstigen regionalen Aktivitäten sollen etwa 15.000 Bodenproben in 1.000 Gesteinsproben eingesammelt werden. Zudem sind geologische Kartierungen und Magnetmessungen geplant, um weitere Mineralisierungen und Bohrziele ausfindig zu machen. Diese Explorationsarbeiten werden im kommenden April gestartet und könnten schon im Mai fertiggestellt werden.

„2019 wird eine unserer herausragendsten Saisonen, die unser Unternehmen bisher erlebt hat“, sagte Shawn Ryan - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298903 -, der technische Chefadvisor und erklärte weiter: „Unsere systematischen Regionalprogramme des Jahres 2018 waren sehr erfolgreich und brachten 4 neue Entdeckungen (‚Vertigo‘, ‚GS West‘, ‚Ryan`s Surprise‘ und ‚Betty Ford‘) hervor.“ Nun versuche man die exzellenten und hochgradigen Funde auf ‚Vertigo‘ auszuweiten, aber auch viele andere aussichtsreiche Golddepots nahe ‚Henderson Creek‘ auf ‚JP Ross‘ näher zu erkunden. Aber auch am erst kürzlich erworbenen Projekt ‚VG‘ wolle man weiterbohren, um die bekannte Ressource zu vergrößern.

Somit bleibt als Fazit festzuhalten, dass White Gold Corp. in die bisher spannendste Explorationsphase seiner Unternehmensgeschichte eintritt und bei weiter andauernden Bohrerfolgen immer weiter in den Fokus von größeren Produzenten rücken sollte, die sich teilweise in direkter Nachbarschaft befinden und anteilig sogar die Explorationsausgaben mittragen.







U.S. Gold vor wegweisenden Explorationsarbeiten





Aber auch der amerikanische Goldexplorer U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) gibt bei der Erkundung seines ‚Keystone‘-Vorkommens mächtig Gas. Die Vorbereitung der anstehenden Explorations- und Bohrprogramme sind abgeschlossen und wurden auf Basis der Auswertungen von Feldarbeiten, sowie der Sammlung von 7.372 Bodenproben, 3.414 Gesteinsproben und 666 Proben von Sedimentsanden, und deren Kartierung ermittelt. Dabei fand das Unternehmen zudem Hinweise auf ein sehr großes goldhaltiges hydrothermales System auf ‚Keystone‘!

Das bestätigte auch Dave Mathewson, der Explorationschef, indem er sagte: „Die geochemischen Daten, die wir eingesammelt haben, zeigen ganz klar, dass wir uns auf einem sehr großen und komplexen Goldsystem vom ‚Carlin‘-Typ befinden. Das bringt uns auf ein ganz neues und wichtiges Explorationslevel, da wir nun ganz gezielt die besten Bohrmöglichkeiten ausloten können, zumal wir nun auch im Besitz aller Genehmigungen sind, um überall Bohren zu dürfen.“

U.S. Gold Corps. Präsident Edward Karr - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298829 -, verdeutlichte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass das von U.S. Gold durchgeführte Explorationsprogramm das erste sei, dass dieses riesige Areal zusammenhängen exploriert. Man werde umgehend mit der detaillierten Explorationsplanung des ‚Keystone‘-Distrikts beginnen und die Aktionäre umgehend informieren, sobald die Planungen abschlossen seien.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



