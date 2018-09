White Gold identifiziert weitere oberflächennahe hochgradige Goldvererzung und Aurania erreicht Meilensteine

Bei den jüngsten Explorationsarbeiten auf seinem ‚White Gold’-Projekt stieß der kanadische Edelmetallexplorer White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX.V: WGO) im Rahmen seines 14.500 m umfassenden Bohrprogramms im Zielgebiet ‚Ryan’s Showing’ auf eine weitere hochgradige Goldvererzung in geringer Tiefe.Bei den Rückspülbohrungen (‚Reverse Circulation’-Bohrungen), die nur bis in eine Tiefe von 200 m niedergebracht wurden, traf White Gold auf sehr hochgradige Gehalte von z.B. 20,64 g/t Gold (Au) über 6,10 m ab einer Tiefe von 83,82 m sowie auf 5,02 g/t Au über 13,17 m ab einer Tiefe von 121,92 m, einschließlich 9,25 g/t Au über 4,57 m ab 123,44 m Tiefe.

Q uelle: White Gold Corp.

In einzelnen Analysenergebnissen wurden sogar Gehalte von 7,07 g/t Au bis 39,8 g/t Au identifiziert.

Das Zielgebiet ‚Ryan’s Showing’ liegt ungefähr 2 km westlich des Vorkommens ‚Golden Saddle’ auf der ‚White Gold’-Liegenschaft und umfasst Goldanomalien, die im Zusammenhang mit einer ausgeprägten Ost-West-orientierten und nach Norden einfallenden Struktur stehen und mittels Lidar-Abbildungen, DIGHEM und IP-Widerstandsmessungen sichtbar sind. Aufgrund der signifikanten Entdeckung wurde ein Kernbohrgerät zum Fundort transportiert, um weitere Explorationsarbeiten durchführen zu können.

Q uelle: White Gold Corp.

„Wir sind von der signifikanten neuen hochgradigen Entdeckung sehr begeistert. Wir haben das Potenzial der Entdeckung des Vorkommens nahe ‚Golden Saddle’ erkannt, welche das Potenzial für eine beachtliche Erweiterung der Ressource des Unternehmens erhöht“, sagte Jodie Gibson, VP Exploration bei White Gold. Zudem warte man gespannt auf weitere Bohrergebnisse.

Die namensgebende ‚White Gold’-Liegenschaft liegt 95 km südlich von Dawson City in Kanadas Yukon. Die 1.792 Claims der Gesellschaft umfassen 34.951 Hektar, wobei die Liegenschaft schon über eine Landebahn, einen Hafenzugang und ein vollständiges, betriebsbereites 100 Personen-Camp verfügt. Dank des von der Bundesregierung sowie der Regierung des Yukon Territory finanzierten ‚Yukon Resource Gateway’-Programms wird White Gold bald einen ganzjährigen Straßenzugang zur Liegenschaft erhalten.







Aurnia Resources kann mit signifikanten Fortschritten aufwarten















Das Edelmetall-Explorationsunternehmen Aurania Resources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) zeigt in seinem Geschäftsbericht für das zweite Quartal 2018 interessante Highlights und gibt einen Ausblick auf das dritte Quartal.

Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen mit dem Abschluss einer Privatplatzierung im Volumen von 4,0 Mio. CAD aufwarten. Zudem kamen noch Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen hinzu, wodurch die Bruttoeinnahmen des Unternehmens um weitere circa 2,0 Mio. CAD stiegen. Über ein eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von über 2,5 Mio. CAD konnte Aurania das gesamte Paket der Explorationskonzessionen für sein ‚Lost Cities’-Projekt in Ecuador finanzieren, wodurch es dem Unternehmen gelang, den Barbestand auf rund 4,2 Mio. CAD zu steigern. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens wurden um mehr als 280.000 CAD gesenkt.

Auch die Notierung an der Frankfurter Börse unter dem Symbol: 20Q und am OTCQB Venture Markt in den USA unter dem Symbol: AUIAF wurde erfolgreich abgeschlossen.

Ebenfalls sehr aktiv war Aurania - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298509 - bei seinen Explortionsarbeiten. So konnten mit der Entdeckung eines weiteren epithermalen Zieles namens ‚Yawi’ die Anzahl der Gold- und Silbermineralisierungen auf sieben erhöht werden. Zudem wurden 13 Porphyr-Kupferziele identifiziert. Nun werden mit Spannung die ersten Ergebnisse der Probennahmen im Zielgebiet ‚Latorre A’ sowie ‚Crunchy Hill’ im Distrikt Latorre erwartet.

Als nächster Schritt werden detaillierte geologische Arbeiten für ‚Crunchy Hill’ durchgeführt, wo dann auch die Ziele der ‚Scout’-Bohrungen festgelegt werden. Nach den ‚Scout’-Bohrungen sollen etwa fünf weitere Bohrungen die epithermalen Gold-Silber-Targets in der Tiefe bestätigen.

Zum Ende der vergangenen Woche meldete Aurania dann noch den Abschluss der zweiten und letzten Tranche seiner Privatplatzierung. So wurde aus der Emission von 2.219.400 Einheiten, welche aus je einer Stammaktie und einem halben Warrant bestehen, ein Bruttoerlös von 4.438.800 CAD erzielt.

Damit ist Aurania finanziell nun sehr gut ausgestattet, um die Explorationsarbeiten, geochemische Probenahmen und Prospektionsarbeiten unvermindert fortzusetzen um so die bestmöglichen Bohrziele zu identifizieren.





