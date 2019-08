White Gold erweitert hochgradige Mineralisierung

Während das 13 Mio. CAD teure Explorationsprogramm von White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX-V: WGO - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298903 -) auf dem namensgebenden ‚White Gold’-Projekt auf Hochtouren läuft, kommen von anderer Seite schon die ersten Diamantbohrergebnisse herein. Vorab kann man anmerken, dass diese ersten Resultate aus dem Zielgebiet ‚Golden Saddle‘ zu den besten Bohrungen gehören, die bisher durchgeführt wurden. Doch nicht nur das, obendrein wurde die hochgradige Mineralisierung innerhalb und außerhalb der aktuellen Ressourcengrenze erheblich erweitert.

Auf der erst kürzlich gefundenen hochgradigen Entdeckung ‚Vertigo‘, welche die Flaggschiff-Lagerstätte ‚Golden Saddle‘ im produktiven White Gold District in Yukon, Kanada beherbergt, wurden zunächst noch bisher unerforschte Abschnitte der ‚Golden Saddle‘-Lagerstätte und deren Umgebung getestet. Das diesjährige Explorationsprogramm, das übrigens von den Partnern Agnico Eagle Mines Limited (TSX: AEM) und Kinross Gold Corp. (TSX: K) unterstützt wird, umfasst auch Diamantbohrungen auf dem Zielgebiet ‚Vertigo‘ innerhalb der ‚JP Ross‘-Liegenschaft sowie den ‚Arc‘-Lagerstätten und darüber hinaus Bodenprobenahmen, Prospektionen, ‚GT‘-Sondenproben sowie Graben- und RAB/RC-Bohrungen an verschiedensten Orten des weitläufigen Landpaketes.





Quelle: White Gold Corp.





Bisher trafen alle Diamantbohrungen, die auf ‚Vertigo‘ niedergebracht wurden, auf Goldmineralisierungen. Dabei wurden mindestens sechs hochgradig mineralisierte Strukturen identifiziert, wobei jede eine starke Kontinuität von der Oberfläche bis in über 250 m Tiefe aufweist und noch in alle Richtungen offen sind. Hier wurden top-Bohrergebnisse erreicht, wie z.B. 0,42 m mit 141 g/t (Gramm pro Tonne) Au (Gold) innerhalb einer breiteren Mineralisierungshülle, die durchschnittlich 11,64 g/t Au über 5,34 m in 3 m Tiefe und 18,46 g/t Au über 2,48 m in 92 m Tiefe durchteuft. Weitere Bohrungen ergaben 9,61 g/t Au über 4,15 m in 20 m Tiefe, einschließlich 94,2 g/t Au über 0,32 m in 21 m Tiefe sowie 6,89 g/t Au über 1,22 m in 4,66 m Tiefe und 20,15 g/t Au über 1,75 m in 104,5 m Tiefe.





Bis dato wurden auf dem ‚Vertigo‘-Areal etwa 23 Löcher über 5.700 Bohrmeter gebohrt. Die Ergebnisse werden derzeit interpretiert, um einzelne Zonen seitlich und im Querschnitt zu projizieren und die interpretierten Eintauchrichtungen auf den dicksten und höchstgradigen Zonen der Mineralisierung weiterzuverfolgen.





Die Diamantbohrungen auf ‚Golden Saddle‘ verlängerten sogar die lokale Hauptzone um 205 m unterhalb der bisherigen historischen Bohrungen, wodurch sich die Erweiterung in dem Gebiet, das sich zuvor nur auf 165 m erstreckte, etwa verdoppelte. Außerdem konnten zusätzliche Mineralisierungen über dem zuvor modellierten Erzkörper hinzugefügt und mehrere strategische Lücken im Ressourcenmodell geschlossen werden. Bohrergebnisse von 3,59 g/t Au (Gold) über 68,0 m in 73 m Tiefe, darunter 8,11 g/t Au über 13,6 m in 77 m Tiefe und 2,31 g/t Au bzw. 4,85 g/t Au über 27,5 m in 38 m Tiefe, einschließlich 6,58 g/t Au über 9,0 m in 51 m Tiefe, sprechen eine eindeutige Sprache und lassen uns gespannt auf die nächsten Ergebnisse warten.





Quelle: White Gold Corp.





Ein ebenfalls spannendes Gebiet ist ‚Golden Saddle West‘, das im vergangenen Jahr entdeckt wurde und sich etwa 750 m westlich im Trend ‚Golden Saddle Main‘ befindet. Auf ‚Golden Saddle Main‘ sind schätzungsweise 62.500 Unzen Gold (1.1339.000 Tonnen @ 1,45 g/t Au) beherbergt. Die erste Bohrung 2019 in diesem Gebiet wurde so konzipiert, dass sie in alle Richtungen austritt und die Geometrie der ‚West‘-Zone über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus bewertet.





„Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen unseres laufenden Diamantbohrprogramms. Auf ‚Vertigo‘ haben wir die Existenz mehrerer Strukturen mit hochgradiger Goldmineralisierung bestätigt, die eine starke Kontinuität entlang des Streichens und in der Tiefe aufweisen. Diese Ergebnisse sind sehr ermutigend für ein erstes Diamantbohrprogramm und bestätigen unsere aktuelle Interpretation für das Projekt“. Neben weiteren Ergebnissen aus dem ‚Vertigo‘-Bohrprogramm freue man sich schon jetzt auf die Resultate aus den weiteren Erkundungsarbeiten in anderen Zielen des Gebietes, sagte Jodie Gibson, VP Exploration.

