White Gold erhöht Ressource um 25%

Das kanadische Entwicklungsunternehmen White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX-V: WGO) erntet nun die Früchte seiner erfolgreichen Bohrkampagnen aus dem vergangenen Jahr, vor allem auf den Teilprojekten ‚Golden Saddle‘ und ‚Arc‘, die beide Teile des riesigen Goldprojektes ‚White Gold‘ im kanadischen Yukon sind.

Arseneau Consulting Services hat auf Basis der Daten aus 4.386 Proben und 188 Bohrlöchern die neue Ressourcenschätzung erarbeitet. Demnach verfügt ‚Golden Saddle‘ über eine übertägig abbaubare ‚angezeigte‘ Ressource von 1.009.700 Unzen Gold mit durchschnittlich 2,3 g/t Gold, während die ‚vermutete‘ Ressource mit 259.600 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,58 g/t Gold berechnet wurde. Die Untertage ‚angezeigte‘ Ressource beträgt Arseneau zufolge 12.200 Unzen Gold mit durchschnittlich 4,4 g/t Gold wobei die ‚vermutete‘ Ressource noch weitere 54.700 Unzen Gold mit durchschnittlich 4,36 g/t Gold beherbergen sollte.

Die ‚angezeigte‘ Open Pit ‚Arc‘-Ressource wurde mit 17.700 Unzen Gold mit durchschnittlich 0,98 g/t Gold, und die im Untergrund ‚vermutete‘ Ressource mit 194.500 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,17 g/t Gold beziffert.

Quelle: White Gold Corp.

Hervorzuheben sind besonders die positiven Entwicklungen auf den Teilprojekten ‚Golden Saddle‘ und ‚Arc‘, auf die sich die neu gebildete Ressource bezieht. ‚Golden Saddle‘ konnte durch die Entdeckung der ‚West Zone‘, der Erweiterung der ‚Main Zone‘ und der Mineralisierungen im Untergrund deutlich an Wert zulegen. Die positive Entwicklung von ‚Arc‘ hingegen sind aufgrund der Bohrungen im vergangenen Jahr und der Neuinterpretierung des geologischen Modells wertvoller geworden. Im Unternehmen freut man sich, dass die Zuwächse durch eine relativ geringe Gesamtbohrlänge von nur 12.368 m kostengünstig erreicht werden konnten. So stellen die um 8 % höheren Ressourcen in der ‚angezeigten‘ Kategorie und 80 % in der ‚vermuteten‘ Kategorie ausgezeichnete Steigerungen dar.

Im Detail waren 4 Faktoren auf ‚Golden Saddle‘ für die Ressourcenanhebung ausschlaggebend. Die Einbindung der ‚West Zone‘, die in etwa 750 m westlich der ‚Main Zone‘ liegt und mit 1,339.000 Tonnen zu 1,45 g/t Gold (Au) 62.500 Unzen beisteuerte. Füllbohrungen auf der ‚Main‘-Zone und der ‚Footwall‘-Zone konnten die Erzblöcke in diesem Bereich aufwerten lassen. Tiefenbohrungen auf der ‚Main‘-Zone haben ebenfalls die Mineralisierung um 12.200 Unzen Gold in der ‚angezeigten‘ Kategorie und um 39.900 Unzen in der ‚vermuteten‘ Kategorie anwachsen lassen.

Steigende Mineralisierung konnte auf der ‚Footwall‘-Zone selbst durch ein überarbeitetes geologisches Modell festgestellt werden. So war es möglich, dass auf ‚Golden Saddle‘ 6 % (62.100 Unzen Gold) von der ‚vermuteten‘ Kategorie in die höherwertige ‚angezeigte‘ Kategorie übergeführt werden konnte. Die ‚Main‘-Zone ist aktuell der signifikanteste Bereich, da er über 90 % der Vorkommen an hochgradigen Erzkörpern in der ‚vermuteten‘ Kategorie besitzt.

White Golds - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298903 - Explorationsprogramm für 2019 sieht weitere Bohrungen vor, die die Ausdehnung der ‚West‘-Zone testen werden. Füllbohrungen auf ‚Golden Saddle‘, um Zwischenräume des derzeitigen geologischen Modells zu schließen, ebenso wie Bohrungen zwischen der ‚Main‘-, der ‚Footwall‘- und der ‚West‘-Zone, um die Kontinuität der Mineralisierungen in diesen Bereichen zu testen.

Das Teilprojekt ‚Arc‘ liegt ca. 400 m südlich von ‚Golden Saddle‘ und enthält mit der ‚Arc-Main‘-Zone und der ‚Arc-Footwall‘-Zone zwei bedeutende Fundorte, die bis jetzt bereits über ein Streichlänge von 1.400 m und in die Tiefe bis rd. 450 m nachgewiesen werden konnte, und nach wie vor sowohl in der Länge als auch in der Tiefe weiterhin offen erscheinen. Nach den Bohrungen des vergangenen Jahres konnten nun 16.600 Unzen Gold in der ‚angezeigten‘ und 155.000 Unzen Gold in der ‚vermuteten‘ Kategorie ermittelt werden.

Der fortgesetzte Erfolg des auf Daten basierenden Explorationsmodells freut natürlich auch Vorstand David D’Onofrio, der festhält: „Der Ressourcenzuwachs auf ‚Golden Saddle‘ und ‚Arc‘ ist nur ein Teil unseres Explorationsplanes für 2019. Mit dem Budget von 13 Mio. CAD planen wir auch die bestehenden 230.000 Unzen in der ‚vermuteten‘ Kategorie auf der kürzlich erworbenen ‚VG‘-Zone zu erweitern, Diamantbohrungen auf dem hochgradigen Projekt ‚Vertigo‘ niederzubringen, aber auch neue bislang unbekannte Fundorte aufzuspüren.“ Abschließend wies er noch darauf hin, dass die Explorationssaison gerade erst begonnen hätte und man sich extrem auf das kommende freuen werde. Somit sollte bei White Gold der Nachrichtenfluss zunächst wieder gesichert sein.

