White Gold Corp. - mit den größten der Branche in bester Gesellschaft

Das aufstrebende kanadische Explorationsunternehmen White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX.V: WGO) besitzt im ‚White Gold’-District im kanadischen Yukon ein gewaltiges Projektportfolio mit insgesamt 390.000 ha. Als Hauptprojekt wird das ‚White Gold’-Projekt mit namhaften Partnern entwickelt, während die anderen Projekte Vorhalteprojekte für die Zukunft darstellen. Beteiligungen an anderen Unternehmen oder Projekten Dritter sind nicht vorhanden.

Meilensteine der Unternehmensentwicklung

Im September 2016 übernahm die damals noch als G4G Capital Corp. bezeichnete Gesellschaft von Shawn Ryan und Wildwood Exploration Inc. 12.301 Quarzclaims mit rund 249.000 ha im ‚White Gold’-District. Am 22. Dezember 2016 änderte die Gesellschaft ihren Namen auf White Gold Corp., damit ihre Affinität zur Region besser zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig wurden Optionen begeben, um Kapital für weitere Liegenschaftserwerbe zu besitzen. Am 18. Mai 2017 gelang der noch recht jungen Gesellschaft der Durchbruch, als vom Großunternehmen Kinross Gold Corp. weitere Liegenschaften übernommen werden konnten. Die rund 86.000 ha Land wurden über Agnico Eagle finanziert, die dadurch 19,9 % an White Gold Corp. besitzen. Kinross als Verkäufer erhielt für den Verkauf ebenfalls 19,9 % Anteile an White Gold, wodurch das Unternehmen nicht nur werthaltige Grundstücke mit Ressourcenpotential erhielt, sondern auch hochrangige Gesellschaftspartner. Die von Kinross übernommenen Liegenschaften (‚White Gold’, ‚Black Fox’, ‚JP Ross’, ‚Yellow’ und ‚Battle’) bilden seitdem das Hauptprojekt des Unternehmens und werden vorrangig betrieben. Mit den insgesamt erworbenen rund 39 km² Landbesitz dominiert White Gold nun zu fast 40% diese prominent besetzte und aufstrebende Region.

Wichtig zu erwähnen ist, dass durch die Übernahme der Liegenschaften von Shawn Ryan und Wildwood Explorations auch Shawn Ryan selbst in das Team zu White Gold wechselte. Shawn Ryan ist nicht nur seit über 20 Jahren als Prospector in dieser Region tätig, sondern hat auch die Mineralisierungen von ‚White Gold’, ‚Coffee’ und ‚QV’ entdeckt. In Medien wird er als König des neuen Goldrausches bezeichnet. Diese Qualität, die durch ihn eingebracht wird, ist für White Gold`s weitere Entwicklung von unschätzbarem Wert.

Das Projektumfeld

Der ‚White Gold’-District ist seit geraumer Zeit eine Schwerpunktregion für die großen Goldunternehmen der Branche. Hier sind namhafte großen Produzenten wie Kinross, Goldcorp, Newmont, Barrick und Agnico Eagle vertreten, was durchaus ein Indiz für die Werthaltigkeit der Region darstellt und White Gold Corp. viele Optionen für die zukünftige Unternehmensentwicklung einräumt.

Quelle: White Gold Corp.

Die Infrastruktur

Die ca. 95 km südlich der Stadt Dawson liegenden Projekte beherbergen einen Flugzeuglandeplatz, sowie ein 100-Mann-Camp. Die teilweise noch mangelhafte Infrastruktur wird nach einem Beschluss der Yukonregierung in Zusammenarbeit mit dem Staat Kanada aus dem September 2017 eine wesentliche Verbesserung erhalten. Insgesamt werden von den öffentlichen Stellen 360 Mio. CAD für Straßen- Brückenbau sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen in nächster Zeit aufgewendet, die in Folge auch den Standort von White Gold aufwerten werden. Eine der geplanten Straßentrassen soll, vom Norden kommend, bis zu Goldcorps Projekt ‚Coffee’ geführt werden. Davon sollte White Corp profitieren, denn die Trassenführung durchschneidet auf langer Strecke die Liegenschaften von White Gold.

Die Geologie

Der ‚White Gold’-District ist Teil des bekannten ‚Tintina’-Gold-Gürtels, dessen Goldvorkommen zumeist in pyrithaltigen Gesteinsformationen und Quarzvenen in stark verwitterter Quarz-Sericit-Illit-Ankerit-Kombination auftreten. Die überwiegende Ausrichtung der mineralisierten Trends verläuft Richtung Nordosten mit in diese Richtung abfallender Tendenz in die Tiefe. Wie oftmals anzutreffen, reichen die Mineralisierungen auch in dieser Region bis an die Oberfläche, nehmen aber mit zunehmender Tiefe an Qualität zu.

Das Projektportfolio

Quelle: White Gold Corp.

Das ‚White Gold’-Projekt

Von all den vorhandenen Projekten stellt das von Kinross übernommene Landpaket ‚White Gold’ – an dessen Entdeckung Shawn Ryan maßgeblich beteiligt war – das für die zukünftige Entwicklung priorisierte Projekt dar.

Zwei Schwerpunktvorkommen beherbergt dieses Projekt. Mit ‚Golden Saddle’ und ‚Arc’ bestehen zwei Teilprojekte, die bereits von den Voreigentümern untersucht wurden. Daraus resultierte eine am 5. März 2018 erschienene Ressourcenschätzung mit folgenden Werten für ‚Golden Saddle’ und ‚Arc’:

Quelle: White Gold Corp.

Zudem wurden beim Erwerb viele Daten und Bohrkerne übernommen, sodass die obige Ressource aus den Ergebnissen von 44.698 Bohrmetern auf ‚Golden Saddle’ und 11.911 Bohrmeter auf ‚Arc’ gebildet werden konnte.

‚Golden Saddle’

Mit ‚Main’ und ‚Footwall’ befinden sich zwei Hauptentdeckungen auf ‚Golden Saddle’. Bislang wurde die Mineralisierung auf einer Streichlänge von 900 m nachgewiesen, sowie bis in eine Tiefe von 400 m. Die bisher lokalisierten Erzvorkommen sind jedoch noch in alle Richtungen offen und müssen noch weiter untersucht werden. Die höchsten Werte wurden mit ca. 3 g Gold je Tonne Erz im Bereich ‚Main’ gefunden.

‚Arc’

Mit nur rund 11.000 Bohrmeter ist dieser Projektteil noch nicht gründlich genug erkundet worden. Die Goldgehalte sind auf ‚Arc’ mit 1-1,5 g Gold je Tonne Erz zwar niedriger als auf ‚Golden Saddle’, jedoch die Trendlänge von bisher 1.200 m und eine bislang untersuchte Tiefe von 300 m zeigen an, dass sowohl in der Ausdehnung als auch in die Tiefe weitere Vorkommen zu finden sein könnten, die diesen Projektteil mehr Gewicht geben könnten.

Die nächsten Schritte

Bei Erkundungsprogrammen im Frühjahr 2018 wurden viele weitere mögliche Fundstellen entdeckt. Das Management startete nach Auswertung von Gesteinsproben und aeromagnetischen Überflügen im Mai 2018 ein Folgebohrprogramm über etwa 20.000 Bohrmeter auf den Projektteilen ‚Betty’, ‚Hayes’, ‚Wolf’, ‚Pedlar’, ‚Carlisle’, ‚Nolan’ und ‚Pilot’.

Speziell ‚Betty’, ‚Hayes’ und ‚Wolf’ werden unter die Lupe genommen, da sie nahe der ‚Coffee’-Liegenschaft von Goldcorp liegen. Goldcorp hat auf ‚Coffee’ bereits eine hochwertige Ressource über 4,4 Mio. Unzen Gold, davon mit 2,2 Mio. Unzen eine beachtliche Reserve bilden können. ‚Betty’, ‚Hayes’ und ‚Wolf’ von White Gold Corp. liegen in der Verlängerung der Trends von ‚Coffee’, wodurch das Findungspotential sehr hoch erscheint.

Ein 14.500 Meter umfassendes Bohrprogram wurde zusätzlich auf ‚Golden Saddle’ und ‚Arc’ gestartet, um auch auf diesen Teilen weitere Mineralisierungen freizulegen.

Die ersten Bohrergebnisse der laufenden Bohrkampagnen trafen am 9. August 2018 ein und erbrachten für ‚Golden Saddle’ hervorragende Werte, die die bisherigen Grade weit übertreffen, wie z.B. in der Bohrung WHTGS18D017, in der 6,89 g/t Au über 32,0 m in 171 m Tiefe, inkl. 11,08 g/t Au über 18,4 m in 188 m Tiefe, oder in der Bohrung WHTGS18D0175, in der 4,6 g/t Au über 44,9 m in 218 m Tiefe, inkl. 8,57 g/t Au in 17 m in 223m Tiefe.

Die nach Abschluss der Bohrkampagnen erhaltenen Analysewerte werden in Folge in ein neues Blockmodell eingearbeitet und eine neue Ressourcenschätzung vorbereitet.

White Gold kann deshalb so kostengünstig umfangreiche Bohrprogramme und Explorationsarbeiten durchführen, da man einen innovativen Partner zur Seite hat, der hier kurz vorgestellt werden muss:

GroundTruth Exploration Inc. ist mit seiner über 20 Jahren gesammelten Erfahrung im Yukon ein idealer Partner für White Gold Corp. Mit ihrem Leitsatz „Von der Drohne zum Bohren“ ermöglichen sie es extrem kostengünstig Explorationsdienste anzubieten. Durch hochauflösende Fotos, die mittels Drohnen geschossen werden, ist eine wesentlich genauere Definition der Bohrstellen möglich. Ihre Eigenentwicklung ‚GT RAB Drill’ – ferngesteuerte Bohrplattform, die über Luftdruck und Hydraulik gesteuert wird – ist der Pluspunkt des Unternehmens. Gegenüber den Kosten einer Diamantbohrung von rund 450,- CAD je Bohrmeter veranschlagt GroundTruth lediglich 135,- CAD.

Somit kann White Gold Corp. im Rahmen seines Budgets wesentlich mehr Bohraktivitäten starten. Nachstehend eine Aufnahme des mobilen Bohrgerätes:

Quelle: White Gold Corp.

Ein Zeitplan für die kommenden Meilensteine wurde bisher vom Unternehmen nicht veröffentlicht, jedoch darf nach Abschluss der aktuell laufenden Bohraktivitäten mit der Erstellung einer wesentlich erweiterten Ressource gerechnet werden.

Sonstige Projekte von White Gold Corp.

Neben dem Hauptprojekt befinden sich noch weitere Projekte im Portfolio, die jedoch hier nur der Vollständigkeit angeführt werden. Sie sind überwiegend noch im Frühstadium der Erforschung, auch wenn Ersterkundungen und historische Daten auf Mineralanomalien hindeuten und vereinzelt mineralisierte Zonen entdeckt wurden.

‚Sixty Mile’

Zu 100 % im Besitz von White Gold, liegt das Areal 50 km westlich von Dawson am Dawson River. Die 2.847 Claims beherbergen Gold, Silber, Kupfer, aber auch Molybdän und Wismuth.

Zwei Detailgebiete zeigten auf Ausdehnungen von 2.500 m x 250 m und 850 m x 500 m bei historischen Gesteinsproben Vorkommen von Gold und Kupfer, aber auch Silber, Blei und Wismuth.

‚Klondike’

Ebenfalls zu 100 % im Besitz von White Gold, liegen die 635 Claims 30 km südlich von Dawson. Auf dem ‚Hunker Block’, einem Teilgebiet, wurden auf einer Fläche von 1.600 m x 1.600 m bei früheren Erforschungen an Gold und Kupfer reiche Stellen gefunden. Bohrbereite Bereiche bietet das Teilgebiet ‚Ind Block’, auf dem bei einem ca. 2 km langen und 500 m breiten Bereich sowohl Goldvorkommen entdeckt wurden, wie auch Vorkommen von Arsen, Molybdän und Wismuth. Dies ist durch historische Schürfgräben, aeromagnetische Untersuchungen sowie Probensammlungen belegt.

‚Money’

Etwa 70 km südwestlich von Dawson liegen die 1.258 Claims, über die White Gold zu 100 % verfügt. Auf zwei Teilgebieten wurden in der Vergangenheit bei Grabenschürfungen und Gesteinsproben Gehalte an Gold von bis zu 110 g je Tonne in Porphyrgestein entdeckt.

‚White Stewart’

Sieben Claimblöcke mit insgesamt 9.665 Claims verwaltet White Gold zu 100 %. Das Projektareal liegt benachbart zu den Projekten ‚White Gold’ und ‚JP Ross’ von Kinross. Das Projektareal zeigt nach historischen Erkundungen die Präsenz von Goldanomalien, weist zwar Zielgebiete für Bohrungen aus, ist aber noch weitgehend unerforscht.

‚Coffee Trend East’

Auch an diesem Projekt hält das Unternehmen 100 %. Das Gebiet liegt an der östlichen Ausdehnung des goldhaltigen ‚Coffee-Trends’, und beherbergt neben acht Mineralisierungszonen noch weitere Bohrziele. Diese Vorkommen wurden bei den Ausgaben von 13 Mio. CAD der Vorbesitzer entdeckt, die auf diesem Areal bereits erfolgreich gebohrt hatten. Ein Pluspunkt des Projektes ist die Existenz von oxidischen Goldvorkommen, die nicht nur kostengünstiger zu verarbeiten sind als sulfidische, sondern auch noch zu den höchstgradigen der Region zählen.

‚Coffee Trend West’

Diese drei Claimblöcke mit insgesamt 666 Claims liegen ca. 110 km südwestlich von Dawson. White Gold besitzt auch hier zu 100 % die Rechte an diesem Areal, das auf zwei Teilgebieten überwiegend Gold, aber auch Silber, Wismuth, Kupfer und Molybdänvorkommen in Verwitterungs- und Vulkangestein zeigt. Ein 4,8 km langer und 500 m breiter Korridor mit Goldsichtungen wartet auf weitere Erforschung.

‚Beaver Creek’

White Gold Corp. verfügt zu 100 % über die 505 Claims ca. 45 km nordöstlich der Stadt Beaver Creek. Die geologische Struktur vor Ort lässt Potential für signifkante Goldfunde erkennen, das jedoch erst in Zukunft durch genaue Erkundung definiert werden muss.

Das Management

DAVID D’ONOFRIO

Position: CEO

Über 10 Jahre Erfahrung als Direktor bei Gründung und Begleitung von Wachstumsunternehmen weltweit bringt er in das Unternehmen ein. Als Direktor war er bei einer großen Anzahl an privaten und börsengelisteten Unternehmen im Bereich Finanzen tätig. Graduiert an der Schulich Business School, hält er auch den Master für Steuern, erworben an der Universität von Waterloo.

SHAWN RYAN

Position: Technischer Chefberater

20 Jahre als Prospector im Yukon tätig, wobei er rd. 7,5 Mio. Unzen Gold auf White Gold, Coffee und QV-Projekten entdeckte. 1998 erhielt er vom „Chamber of Mines“ die Auszeichnung Prospektor der Jahres, 2011 erneut, diesmal von der PDAC. Shawn ist Gründer und technischer Ratgeber bei GroundTrust Exploration, an deren Entwicklung der neuen Explorationstechnik (Von Drohnen zum Bohren) er mitwirkte und seine exzellenten Kenntnisse über die Yukonregionen einbrachte. Er ist Gründer von RyanWood Exploration, die Gesellschaft, die den 2. Goldrausch im Yukon begründete (2009)

DAVID SCHMIDT

Position: Finanzvorstand

Schmidt machte seinen Bachelor für Minenwesen an der Universität von British Columbia im Mai 2000. Konsulent vieler Explorationsgesellschaften im Bereich Finanzierungen und Gesellschaftsentwicklung. Auch jetzt fungiert er als Direktor bei einigen börsennotierten Unternehmen.

JODIE GIBSON

Position: P. Geo, VP, Exploration

Top Geologe und Qualifizierte Person mit zehn Jahren Explorationserfahrung in Yukon, Alaska, der südöstlichen USA, Mexico, und Grönland. Im Jahr 2009 arbeitete er als Projektmanager am ‚White Gold’-Projekt bei der Vorgesellschaft Underworld Resources. Zudem ist er seit 2012 Projektmanager am ‚QV’-Projekt bei Comstock Metals.

ROBERT CARPENTER

Position: P. Geo, Direktor

25 Jahre Erfahrung in der Führung von Minengesellschaften und Geologe mit dem Titel Ph.D., erworben an der Western Universität. Als Gründer von Kaminak Gold Corp., leitete er das Unternehmen als Präsident und Vorstand sieben Jahre lang von der Notierung an der TSX-V bis hin zu einer Entdeckung von 3 Mio. Unzen Gold am ‚Coffee’-Projekt, das später von Goldcorp akquiriert wurde.

Finanzen

Das Unternehmen hatte per Juli 2018 99.100.000 Aktien ausstehend. Zudem standen zum gleichen Zeitpunkt 21.700.000 Optionen aus. Der Kassenstand lag per 31.03.2018 bei rund 11 Mio. CAD, dem gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 1.957.000 CAD standen. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 0,67 CAD per 14.8.2018 errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 66.397.000 CAD.

Quelle: Bigcharts.com

White Gold Corp. besitzt eine sehr interessante Aktionärsstruktur. Denn 65,4 % der ausstehenden Aktien halten Management und Insider, zu denen namhafte Adressen wie Agnico Eagle Mines Ltd. mit 19,9 % und Kinross Gold Corporation ebenfalls mit 19,9 % zählen.

Fazit

Das profilierte Management konnte sich in den vergangenen Jahren nicht nur ein erstaunlich großes Projektportfolio aneignen, sondern ist in sehr aussichtsreicher Region mit prominentem Umfeld tätig. Die nachweislich sehr guten Erfolge der Nachbarn, die auf ähnlichem geologischen Terroir wie White Gold Corp. - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298512 - arbeiten, versprechen zukünftig ähnlich gute Funde mit Aussicht auf eine wirtschaftliche und namhafte Ressourcenbildung. Einen wirtschaftlich wesentlichen Vorteil für das Unternehmen bildet die Bindung von GroundTrust als Explorationspartner, der die noch vielen Bohrungen budgetschonend anbietet, wodurch der Kapitalbestand des Unternehmens geschont wird. Noch sind viele Einzelprojekte des Unternehmens nicht erforscht, zeigen aber das Potential, künftig Mehrwert für das Unternehmen generieren zu können.

Interessant wird der Weg in den kommenden 12 Monaten, wo nicht nur eine werthaltige Ressourcenanhebung erwartet werden kann, sondern auch der kommende Weg über eine Vorwirtschaftlichkeitsstudie dokumentiert werden sollte. Spätestens bei Eintreffen der ersten Wirtschaftlichkeitsstudie wird sich der wahre Wert des Hauptprojektes und des Unternehmens neu bewerten lassen. Bis dahin zeigt sich White Gold Corp. aus heutiger Sicht jedenfalls auf einem sehr guten Weg.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

