Wheaton Precious Metals-Aktie: Aufgestautes Bewegungspotenzial - Chartanalyse

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.

Bei der Analyse des Silberpreises hätten sie auf den historisch niedrigen Abstand zwischen dem oberem und dem unteren Bollinger Band als Vorboten eines möglichen Vola-Impulses hingewiesen. Diese Konstellation sei aktuell bei der Wheaton Precious Metals-Aktie in noch viel extremerer Art und Weise anzutreffen. Schließlich sei die Schwankungsbreite seit Anfang 2017 auf den Bereich zwischen 23,06 USD und 18,67 USD limitiert. Diese Tradingrange spiegele sich in einem historisch niedrigen Abstand zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators wider und auch der trendfolgende MACD verlaufe flach im Bereich der Nulllinie. Gleichzeitig sei das Handelsvolumen zuletzt immer weiter ausgetrocknet - ein Verhaltensmuster, welches für ein fortgeschrittenes Konsolidierungsmuster spreche. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Anstieg über das 2017er-Hoch bei 23,06 USD als neues Einstiegssignal definieren. Aufgrund des aufgestauten Bewegungspotenzials dürfte im Erfolgsfall auch der Abwärtstrend seit April 2011 (akt. bei 25,41 USD) zu den Akten gelegt werden. Aus technischer Sicht käme diese Weichenstellung dann einem großen Befreiungsschlag gleich, denn somit wäre die Konsolidierung der letzten sieben Jahre abgeschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.04.2018)

Börsenplätze Wheaton Precious Metals-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

17,20 Euro -0,12% (17.04.2018, 09:48)

NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

USD 21,32 +0,38% (16.04.2018, 22:02)

Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

CAD 26,80 +0,07% (16.04.2018, 23:40)

ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027

WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP

Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII

NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM

Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:

Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert.