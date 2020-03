Der Wettlauf um die Entwicklung eines Impfstoffs

Von Anthony Ginsberg, Mitbegründer des HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS (WELL) ETF





London 27 März 2020: Derzeit arbeiten mindestens 30 Unternehmen und akademische Einrichtungen, Biotech-Startups und große Pharmakonzerne wie Johnson & Johnson und Sanofi an Impfstoffen. Wissenschaftler haben bereits das gesamte Genom des Virus untersucht und die Proteine ​​gefunden, die die Infektion verursachen.



Wir glauben, dass eine Reihe von Biotech-Unternehmen, darunter Gilead Sciences und Moderna, bei der Entwicklung potenzieller Impfstoffe Fortschritte gemacht haben. Andere Biotech-Unternehmen, die AI-Diagnostik einsetzen, sind unserer Ansicht nach ebenfalls gut positioniert. Zu diesen Unternehmen gehören Insilico Medicine Inc., Vir Biotechnology Inc. und Atomwise Inc.



Während die Aktienpreise dieser Unternehmen weiter steigen dürften, werden unserer Ansicht nach auch andere Innovatoren im Gesundheitswesen, darunter Telemedizinunternehmen wie CareClix und Babylon Health, die bereits mit dem britischen NHS zusammenarbeiten, sowie Fernkonferenzunternehmen wie ZOOM davon profitieren.



Das US-amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna hat letzte Woche die erste Produktionsmenge eines Impfstoffs für klinische Test an Menschen ausgeliefert. Dies ist eine schnelle Bearbeitungszeit, nachdem die Forscher erst im Januar die genetische Sequenz des Virus entschlüsselt haben. Modernas Impstoff soll eine schneller als erwarteten Studie unterzogen werden mit Hilfe von Freiwillige aus der Region Seattle. Die Studie wird vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases der US-Regierung gesponsert. Der Impfstoff wird nicht aus dem eigentlichen Virus hergestellt sondern enthält die RNA des Coronavirus, die die Körperzellen anweist, aus dem Virus ein Protein herzustellen. Dieses Protein verursacht keine Infektion, soll jedoch eine Reaktiion des Immunsystems auf das Virus auslösen. Solche medizinischen Innovationen, einschließlich „Rapid Response Platforms“, gehören zu den besten Möglichkeiten, um einen Impfstoff zu entwickeln.



Die Geschwindigkeit, mit der dieser experimentelle Impfstoff von Moderna entwickelt wurde, ist ein Durchbruch für die Medizinwissenschaft. Der Impfstoff wurde in 42 Tagen entwickelt, nachdem das Unternehmen genetische Informationen über das Coronavirus erhalten hatte. Moderna schickte den Impfstoff daraufhin sofort an Wissenschaftler der US-Regierung. Somit besteht die Möglichkeit, noch vor Weihnachten einen Impfstoff zu entwickeln, aber die Massenproduktion wird wahrscheinlich weitere 4-6 Monate dauern.







Die Geschwindigkeit, mit der die Welt auf den Virusausbruch reagiert, erfolgt in einem beispiellosen Zeitrahmen. Nach dem SARS-Ausbruch im Jahr 2003 brauchten Forscher fast 20 Monate, um einen Impfstoff für Versuche am Menschen vorzubereiten. Zum Zeitpunkt des Zika-Ausbruchs im Jahr 2015 hatten Forscher sichergestellt, dass der Zeitplan nur sechs Monate betrug. Heute könnten erste Versuche mit dem potenziellen Impfstoff im April beginnen, aber der Test- und Zulassungsprozess würde mindestens ein Jahr dauern. Der erste Covid-19-Impfstoff in China wird voraussichtlich Ende April für klinische Studien bereit sein.



In China hat die National Medical Products Administration die Verwendung von Favilavir, einem antiviralen Medikament zur Behandlung des Virus, genehmigt. Das Medikament hat die Krankheit in einer klinischen Studie mit 70 Patienten mit minimalen Nebenwirkungen wirksam behandelt. Die klinische Studie wird in der Stadt Shenzhen durchgeführt.



Bei der Arbeit an Impfstoffen werden heutzutage auch eine Reihe neuerer Ansätze verwendet, die als "Plug-and-Play" -Impfstoffe bekannt sind. Da wir den genetischen Code des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 kennen, haben wir jetzt die vollständige Blaupause für den Aufbau dieses Virus. Wissenschaftler separieren kleine Teile des genetischen Codes des Coronavirus und setzen ihn in andere, völlig harmlose Viren ein. Andere Gruppen verwenden Teile des genetischen Rohcodes (entweder DNA oder RNA), die nach der Injektion in den Körper beginnen sollten, Proteine ​​zu produzieren, die das Immunsystem wieder bekämpfen kann.

In innovative Gesundheitsversorgung investieren

Anthony Ginsberg ist Mitschöpfer des HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS (WELL) ETF.



Der ETF bietet Anlegern Zugang zu einem Korb von über 100 Unternehmen aus innovativen Bereichen des Gesundheitswesens, darunter medizinische Geräte, Robotik, Genomsequenzierung sowie Tracker/Wearables und Neurowissenschaften für das Gesundheitswesen.



Der Fonds bildet den Indxx Advanced LifeSciences & Smart Healthcare Thematic Index ab. Der Index setzt sich zusammen aus klein- mittel- und großkapitalisierten Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, welche im Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Sektor tätig sind.



Investments in ETFs können im Wert sowohl steigen als auch fallen.

Wichtige Informationen

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Limited („HANetf“) herausgegeben, einem ernannten Vertreter von Mirabella Advisers LLP, der von der Financial Conduct Authority („FCA“) autorisiert und reguliert wird. Nur für professionelle Kunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Jede Anlageentscheidung sollte auf den in dem entsprechenden Prospekt enthaltenen Informationen beruhen und nach Einholung einer unabhängigen Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung erfolgen. Diese Produkte sind möglicherweise nicht auf Ihrem Markt erhältlich oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Produkts oder zu einer Investition dar. Eine Anlage in einen ETF hängt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abzüglich der Kosten ab, es wird jedoch nicht erwartet, dass diese Wertentwicklung genau mit dieser übereinstimmt. ETFs beinhalten zahlreiche Risiken, darunter unter anderem allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den jeweiligen zugrunde liegenden Index, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung oder ein sonstiger Schritt zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder in einer Provinz oder einem Gebiet derselben, in denen keiner der Emittenten oder Ihre Produkte sind zum Vertrieb zugelassen oder registriert und es wurde kein Prospekt einer der Emittenten bei einer Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde eingereicht. Kein Dokument oder keine Informationen in diesem Dokument dürfen (direkt oder indirekt) in die Vereinigten Staaten gebracht, übertragen oder verbreitet werden. Weder die Emittenten noch die von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder gemäß den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen qualifiziert. Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von HANetf ICAV herausgegeben.



Dieses Dokument enthält möglicherweise in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu unserer Überzeugung oder aktuellen Erwartungen in Bezug auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und / oder Sektoren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen korrekt sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen zu schenken. HANetf ICAV ist ein offenes irisches Instrument zur kollektiven Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds und variablem Kapital nach irischem Recht gegründet und von der Central Bank of Ireland („CBI“) zugelassen wurde. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt von HANetf ICAV („HANetf-Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des HANetf-Prospekts über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken informieren





