Wetter, Trump, Daimler – das große Bullshit-Bingo

August 2018 – am Aktienmarkt kaum was los, dafür Wetter als Thema Nummer eins. Bei n-tv lasen wir, dass bei 0,1 Prozent Minus im Dax “der Handelsstreit wieder voll durchschlägt”. Aha. Wir geben Ihnen für die kommenden Tage ein paar Phrasen an die Hand, wenn Sie mitreden wollen. “Die Zahlen werden positiv interpretiert”, “Trump rudert zurück”, “der Handelsstreit hat Pause”, “der Handel ist richtungslos”, “die Zahlen bei Daimler / Osram / Apple oder wem auch immer verpuffen”, “China macht Druck”, “China lässt Druck ab”, “xyz lässt Druck ab / erhöht Druck” und als Powersatz “die geringen Umsätze sorgen für diesen Kurssprung / Kursrutsch (gern bei plus minus 1% genommen). Und für alle Wetterfans……. “Die Luft steht”, “bei xyz unter dem Dach sind es fast 40 Grad”, “mir sind 20 Grad am liebsten”,”die Natur braucht Regen”, “das bleibt jetzt noch länger heiß”, “kaum auszuhalten”, “das war früher nicht so” und als Powersatz “viel trinken nicht vergessen”. In diesem Sinne – kommt gut durch den Börsen-Wetter-August;-).