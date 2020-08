Westwing klettert auf der Beliebtheitsskala höher

Der e-Commerce boomt, trotz oder gerade wegen Corona. Das zeigt sich auch in den heute Morgen veröffentlichen Quartalszahlen des Online-Möbelhändlers Westwing.





Westwing konnte den Umsatz im zweiten Quaral um über 91 Prozent steigern. Zudem erreichte das Unternehmen nach Steuern einen Gewinn von acht Millionen Euro. Der Jahresausblick wurde bestätigt, auch weil das Wachstum im Juli nach Angaben des Vorstands weiter anhielt. Besonders stark entwickelt sich zurzeit der internationale Markt. Apropos stark: Der Aktienkurs des Nebenwertes hat sich seit Anfang April verfünffacht. Heute kam es dann jedoch zu einer „sell on good news“-Reaktion und der Titel verlor zweistellig an Wert.

Prognoseerhöhung in Sicht

Top-Trader Simon Weishar ( Szew ), dessen insgesamt vier wikifolios in den vergangenen Tagen allesamt auf Allzeithochs gestiegen sind, hält trotzdem große Stücke auf die Westwing Group. In seinem wikifolio Szew Grundinvestment ist die Aktie mit Abstand der größte Depotwert. Nach weiteren Zukäufen heute Vormittag liegt der Anteil trotz des Kursrückgangs aktuell bei über 23 Prozent. Auf das vorgelegte „erwartet starke“ Zahlenwerk geht der Trader sehr ausführlich ein und kommt am Ende zu dem Ergebnis, dass die Umsatzprognose eines Wachstums zwischen 25 und 35 Prozent in 2020 aus seiner Sicht „deutlich zu niedrig angesetzt“ ist. Er geht deshalb von „weiteren Erhöhungen im Laufe des Jahres“ aus. Für die aktuell bei rund 15 Euro notierende Aktie hatte er vor wenigen Wochen einen Kursanstieg auf über 30 Euro sowie einen Aufstieg in den SDAX als realistisch bezeichnet. Das würde eine erneute Verdoppelung des Aktienkurses bedeuten und die Bilanz des wikifolios sicherlich weiter aufhübschen. Es legte seit Ende 2014 bei einem Maximalverlust von 44 Prozent um beachtliche 337 Prozent oder 30 Prozent p.a. zu.

Axel Albietz ( TraderOnkel ) kommt bei seinem im März 2016 eröffneten wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel auf eine ebenfalls sehr starke Jahresperformance von durchschnittlich 23 Prozent sowie einen maximalen Drawdown von nur 36 Prozent. Die Westwing Group als Nummer drei seines Depots (3,3 Prozent Gewichtung) weist aktuell ein Plus von über 40 Prozent aus. Anfang des Monats hatte er im Zuge einer kleinen Verschnaufpause der Aktie geschrieben, dass es den Anschein habe, „dass auch hier bald eine dynamische Trendfortsetzung folgt“. Kurz danach kam es zum Anstieg auf über 16 Euro. Das kommentierte er wie folgt: „Wie aus dem Lehrbuch sieht die Trendfortsetzung bei der Aktie von Westwing aus.“ Trotzdem wurden auf dem hohen Niveau und damit vor dem heutigen Rücksetzer einige Aktien mit Gewinnen von bis zu 57 Prozent veräußert - sicherlich kein schlechter Schachzug.

