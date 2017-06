West Red Lake Gold – Die nächste Bohrrunde ist eingeläutet

Ende April hatte der kanadische Goldexplorer West Red Lake Gold Mines (WKN A1J0MZ / CSE RLG) hervorragende Ergebnisse der Bohrungen zur Erweiterung der bestehenden Ressource auf dem Gebiet der historischen Goldmine Rowan gemeldet. Bis zu 142,42 Gramm Gold pro Tonne über 1 Meter Mächtigkeit konnte man damit nachweisen. Nun hat man die nächste Runde an Bohrungen auf dem West Red Lake-Projekt angestoßen.

Mit der ersten Bohrung will West Red Lake dabei die geologische Kontaktstelle zwischen zwei regionalen Strukturen testen, die auf dem Projektgebiet aufeinandertreffen. Die Bohrung wird in der Nähe der Schnittstelle der nach Nordosten tendieren Golden Arm-Struktur mit der von Osten nach Westen verlaufenden regionalen Bruchzone Pipestone Bay St Paul Deformation (die „PBS Zone“) niedergebracht. Damit will da Unternehmen Spuren hydrothermischer Aktivität nachweisen, die auf ein günstiges geologisches Umfeld für potenzielle Goldvererzung hindeuten würden.

Darüber hinaus wird West Red Lake Bohrungen auf dem Gebiet der Mount Jamie-Mine durchführen, wo es anscheinend geologischen Ähnlichkeiten mit den Zonen der Rowan-Mine gibt, in denen man bereits eine hochgradige Ressource nachgewiesen hat. (Sowohl Mount Jamie als auch Rowan liegen innerhalb der PBS-Zone.). Tiefenbohrungen, um die bekannte Vererzung auf dem Gebiet der Rowan-mine auszudehnen, sollen in zukünftigen Bohrprogrammen vorgenommen werden.

Auf dem West Red Lake-Projekt liegen gleich drei ehemalige Goldminen und zwar allesamt innerhalb der von Osten nach Westen tendierenden PBS-Zone, die die Liegenschaft des Unternehmens durchläuft und sich nach Osten bis zur Stadt Red Lake erstreckt. Die ebenfalls regionale, geologische Struktur Golden Arm sowie die tiefer parallel verlaufende NT-Zone führen über die südliche Grenze des West Red Lake-Projekts nordöstlich über 2 Kilometer Länge auf die Liegenschaft, bevor sie auf die PBS-Zone treffen und sich mit ihr vereinigen.

Wir werden unserer Leser auf dem Laufenden halten und natürlich sofort berichten, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen. Es bleibt auf jeden Fall spannend!



