Weshalb Tesla Fabriken dreimal so schnell errichtet als die Konkurrenz, und was Elon Musk von anderen Konzernlenkern unterscheidet

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-Gigafactory in unter einem Jahr errichtet

Daimler benötigte für neues Werk knapp 3 Jahre, BMW noch länger

Tesla verzichtet vollständig auf kostenpflichtige Werbung

Selbstmarketing: Elon Musk 38,6 Millionen mehr Twitter-Follower als Daimler

Tesla Aktien im Jahres-Rückblick mit Kursgewinnen bis zu 869 %, während Konkurrenz Einbußen erleidet

Innerhalb eines Jahres kletterte der Preis der Tesla Aktien zwischenzeitlich um 869 Prozent nach oben, während die Konkurrenz sogar Einbußen zu verzeichnen hat. Wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht, unterscheidet sich Ausnahme-Unternehmer Elon Musk in zahlreichen Bereichen fundamental von seiner Konkurrenz.

So stampft der US-Autohersteller in Windeseile Fabriken aus dem Boden. Die Gigafactory in Shanghai wurde in knapp unter einem Jahr errichtet. Daimler benötigte für die Factory 56 in Sindelfingen hingegen rund 30 Monate. Die BMW-Werksfabrik in Leipzig wurde hingegen in 36 Monaten erbaut. Tesla agiert als ausgesprochen aktiver Bauherr, der bereit ist, selbst Verantwortung zu tragen und nötigenfalls auf eigene Kosten Rückbaumaßnahmen einzuleiten.

Und auch in puncto Werbeausgaben ist Tesla eine Ausnahme. Während die entsprechenden Etats in der Automobilindustrie zuletzt stark anstiegen, schaltet Tesla überhaupt keine kostenpflichtige Werbung, wie die Infografik aufzeigt. Die Kalifornier setzen hingegen auf Werbung zum Nulltarif via Kommunikation auf Twitter. Elon Musk hat auf jener Plattform 38,7 Millionen Follower, Tesla selbst 6,2 Millionen. BMW kommt auf 2,1 Millionen Twitter-Follower, womit die Münchner noch vor Volkswagen und Daimler mit 135.000 bzw. 67.000 liegen.

„Ob die hohe Bewertung an der Börse gerechtfertigt ist, sei dahingestellt“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Keinen Zweifel gibt es jedoch daran, dass Elon Musk das Unternehmen bedeutend anders leitet, als das Gros der Konkurrenz. Bisher scheint ihm der Erfolg rechtzugeben“.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://block-builders.de/weshalb-tesla-fabriken-dreimal-so-schnell-errichtet-als-die-konkurrenz-und-was-elon-musk-von-anderen-konzernlenkern-unterscheidet/

Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.