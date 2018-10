Wertlose Währungen erhöhen den Wert des Goldes

Zentralbanken des Westens und Regierungen setzen auf billiges Geld und Schulden. Gold sollte der Gewinner sein

Denn die Fiat-Währungen – das sind grundsätzlich Währungen, die durch einen Regierungsbeschluss als Zahlungsmittel festgelegt werden – verlieren während ihres Daseins immer weiter an Wert. Gold dagegen besitzt eine ungefähr vier Jahrtausende alte Erfolgsstory als Schutz gegen den Verfall der Währungen. Betrachtet man die letzten Jahre, so kostete Gold im Jahr 2000 zirka 250 US-Dollar je Feinunze. Dann kam ein letztes Tief. Den Höchststand sahen wir 2011 bei mehr als 1900 US-Dollar je Feinunze. Von 2011 bis 2015 korrigierte der Goldpreis und dürfte die Talsohle längst durchwandert haben.

Damit befindet sich der Preis des Edelmetalls nun wohl in einem neuen Bullenmarkt. Kein Wunder. Denn weltweit werden Schuldenberge aufgetürmt. Selbst die USA dürften kaum mehr dazukommen ihren abbauen. Wann der Tag kommen wird, an dem die FED wieder zur krisenunabhängigen Geldpolitik zurückkehrt, ist daher ungewiss und sicher noch in weiter Ferne. Eher wird wohl die Geldentwertung weiter zulegen, der US-Dollar also auch weiter abwerten – im Sinne der Konsumentenpreise. Gold wird dadurch vermehrt in seiner Funktion als sicherer Hafen angesteuert werden.





Höhere Goldpreise scheinen damit programmiert. Investoren werden bald nur mehr Gründe finden auf Gold zu setzen und es zu kaufen. Auch könnten große Rückgänge an den Aktienmärkten wieder zu einer Lockerung der FED-Geldpolitik führen. Über einen negativen Realzins würde dies den Goldpreis weiter stärken. In so einem Umfeld könnte es sich auch lohnen auf die Aktien von Unternehmen mit Goldprojekten wie Maple Gold Mines und Treasury Metals zu setzen.





Auf seinem Douay-Goldprojekt im nördlichen Quebec hat Maple Gold Mines in 2018 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 22.600 Metern durchgeführt. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung soll in den nächsten Monaten verkündet werden. Aktuell wird von mindestens 3,2 Millionen Unzen Gold ausgegangen.





Treasury Metals hat gerade von seinem Hauptprojekt Goliath in Ontario eine neue Ressourcenschätzung (NI 43-101 konform) gemeldet. Die gesamten erkundeten und angezeigten Mineralressourcen belaufen sich jetzt auf knapp 1.230.000 Unzen Goldäquivalent, damit um 64 Prozent mehr als in 2015.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd.html) und von Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc.html).





