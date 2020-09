Wertentwicklung von Gold – „Geldparkgebühr“ droht

Betrachtet man die letzten 20 Jahre, so ist Gold die Anlageart mit der besten Wertentwicklung

Denn Gold ist Geld. Der Wertgewinn beim Gold betrug durchschnittlich seit dem Jahr 2000 rund 10 Prozent, seit 2019 zirka 19 Prozent und seit Anfang 2020 schlägt der Gewinn mit etwa 29 Prozent zu Buche. Das alte Hoch wurde übertroffen. Bei den Wertrückgängen sticht das Jahr 2012 mit 27 Prozent oder das Jahr 2016 mit 11 Prozent heraus. Sinkt der Goldpreis einmal, so sollte dies langfristig orientierte Goldfans nicht stören beziehungsweise als Einstiegsmöglichkeit dienen.







Aber Gold hat sich über Jahrhunderte und Jahrtausende als probates Mittel zum Vermögensschutz und -aufbau bewährt. Aufgrund von Covid-19 wird das Bruttoinlandsprodukt, also die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft, vermutlich weiter sinken. Zu den niedrigen oder negativen Zinsen kommt nun womöglich die „Geldparkgebühr“ auf uns zu. Und dies gerade von einer Bank (mit drei Buchstaben), die immer mit hohen Zinsen Werbung machte.







So wundert es nicht, dass die Nachfrage nach physischem Gold stark ist. Die weltweite Geldpolitik bereitet Sorgen, denn schwellen die Geldmengen weiter an, dann werden die Währungen und das Vertrauen in diese schwächer. Denn die Kaufkraft sinkt. Umso stärker zieht der sichere Hafen Gold die Anleger an sein Ufer.







Der Preisboom beim Gold sollte also noch lange nicht zu Ende sein. Hochwertige Goldaktien wie von Corvus Gold oder Ximen Mining sollten sich also als Investmentmöglichkeit lohnen.







Ximen Mining besitzt in British Columbia drei Edelmetallprojekte mit Gold und Silber (Amelia, Brett, Treasure Mountain). Daneben besteht eine Optionsvereinbarung, um die Kenvielle Mine in British Columbia zu erwerben.







Corvus Gold hat die aussichtsreichen Projekte Mother Lodge und North Bullfrog in Nevada im Portfolio. Ein großes Plus sind die dem Unternehmen gehörenden wichtigen Wasserrechte in dem Gebiet.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/