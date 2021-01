Die Wertentwicklung des Goldes

In den vergangenen 50 Jahren ist Gold durchschnittlich um acht Prozent jährlich im Wert gestiegen

Dieses Jahr ist es 50 Jahre her, dass der Goldstandard abgeschafft wurde. Es war im August 1971, als der damalige Präsident Richard Nixon den US-Dollar offiziell vom Gold loslöste. Der US-Dollar war eine freie Währung, vergleichbar nur mit anderen Währungen. Als es den Goldstandard noch gab, konnten nicht mehr Schulden gemacht werden, als Gold vorhanden war, heute ist dies anders. Es kann Geld ohne Ende gedruckt werden.





Die Schulden werden weiter nach oben gehen, nicht zuletzt durch das Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar in den USA. Eine Rückkehr zum Goldstandard wird immer wieder diskutiert, aber dies wäre schon schwierig, weil zu wenig Gold vorhanden wäre. Und würde ein Land allein zum Goldstandard zurückkehren, dann würde das die Währung des betreffenden Landes aufwerten. Das würde der Exportwirtschaft schaden. Auch müssten dann Schulden in Form von Gold zurückgeführt werden, was schon durch die extrem großen Schuldenmengen nicht möglich ist.





Die Geldvermehrung geht also weiter und macht das Gold umso wertvoller. Ob die Zukunft auf digitalen Zentralbankwährungen beruhen wird, ist ungewiss. Sicher ist in diesem ganzen Zusammenhang nur, dass einzig Gold Garant für Werterhaltung war und ist.





Ob physisches Gold oder Aktien von Goldunternehmen, man sollte auch in Gold investiert sein. Für Letzteres eignen sich beispielsweise die Gesellschaften Vizsla Resources oder Victoria Gold.

Mit guten Bohrergebnissen geht es voran auf dem Panuco-Silber-Gold-Projekt von Vizsla Resources in Mexiko. Panuco liegt im südlichen Sinaloa nahe der Stadt Mazatlán.





Victoria Gold, bereits ein Goldproduzent, konnte im vierten Quartal 2020 mehr als 42.000 Unzen Gold aus dem Boden holen. Die Eagle Goldmine im Yukon produzierte im zweiten Halbjahr 2020 fast 78.000 Unzen Gold, damit sogar mehr als erwartet.





