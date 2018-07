Wer hat Angst vor Strafzöllen?

Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich im Juni weiter fest. Die Zahl der neuenArbeitsplätze stieg stärker als erwartet und wurde für April und Maiaufwärts revidiert. Zugleich zogen die durchschnittlichen Löhne nurmoderat an – wie schon im Vormonat um 2,7% im Vergleich zum Vorjahr.Die Akteure an den Finanzmärkten zeigten sich von der Entwicklung„angetan“. Die Kurse insbesondere von Technologieaktien steigen deutlichan und verhalfen auch dem S&P 500 wieder über seine EMA50. Notierungendarüber zeigen einen stabilen Aufwärtslauf an. Die weiter moderateLohnentwicklung ließ einige wohl sogar hoffen, die Fed werde womöglichdoch nur noch einen Zinsschritt in diesem Jahr unternehmen (siehe Chart!).Der Chart zeigt, dass die Entwicklung der Zahl der Arbeitsplätze miteiner Steigerung von 1,6% gegenüber dem Vorjahr nach oben weist, wennauch zuletzt nur leicht. Die Frage der Leitzinsschritte ist insofern vonBedeutung, als die Zinsstruktur zunehmend flacher wird, und zwar vorallem vom kurzen Ende her. So beträgt der Spread zwischen den13-wöchigen TBills und den 10-jährigen TNotes nur noch 0,93%. Am oberenEnde beträgt die Differenz zwischen den 10-jährigen TNotes und den30jährigen TBonds gerade noch 0,10%.Die statistische Auswertung einiger Merkmale der Zinsstruktur zeigt dennauch ein seit Mitte Mai aktives Warnsignal, dass es innerhalb dernächsten vier bis sechs Quartale zu einer Rezession kommen dürfte (sieheChart!).In seiner Frühphase hat dieses Signal gewöhnlich keine unmittelbarenAuswirkungen z.B. auf Aktienkurse. Oft war es in der Vergangenheit so,dass die Kurse dann noch eine zeitlang anstiegen.Mit der Veröffentlichung der aktuellen US-Arbeitsmarktdaten trat derDauerbrenner „Strafzölle“ in den Hintergrund. Am Vortag hatte schon dasGerücht für Erleichterung gesorgt, die EU und die USA könnten sich aufAbschaffung aller Zölle für Kraftfahrzeuge verständigen. Fragt sich, wielange das anhält.Es ist ein gut gehütetes Geheimnis unter Volkswirten, dass Zölle einevergleichsweise geringe Belastung für das Bruttoinlandsproduktdarstellen. Häufig wird gesagt, dass das nicht mehr als einenViertelprozentpunkt auf das Jahr gerechnet ausmachen würde, meist sogardeutlich weniger. Das stimmt wahrscheinlich, problematisch wird es aber,wenn das Herumschrauben an Handelsbarrieren zur Dauerveranstaltung wird.Dann bekommen die Unternehmen Schwierigkeiten, sich auf permanent neueGegegebenheiten einzustellen. Das wirkt sich zusätzlichwachstumsdämpfend aus – und das in einer Zeit, in der das Wachstumsowieso nicht gerade überschäumt (zu möglichen längerfristigenVerwerfungen siehe auch hier!).Die jetzt erfolgte erste Runde von Strafzöllen betrifft gerade einmalzwei Prozent der chinesischen Importe in die USA. Im Hintergrund stehtdie Drohung von Trump, eine Ausweitung der Strafzölle auf chinesischeImporte im Volumen von 500 Mrd. Dollar vorzunehmen. Selbst wenn jedes indie USA importierte chinesische Produkt mit einem Strafzoll von 25%belegt würde, würde das das Wachstum der chinesischen Wirtschaft umlediglich rund 0,5% dämpfen, haben Analysten von JPMorgan vorgerechnet.Die längerfristigen strukturellen Konsequenzen stehen auf einem völliganderen Blatt, Reduzierung oder Verschiebung von Investitionen in beidenLändern könnten folgen und könnten eine erheblich größere Belastungbringen. In China wurden schon erste kleine geldpolitische Schritteunternommen, um Folgen abzufedern.Auch wenn also das Thema der Strafzölle zunächst vielleicht an Brisanzverliert, es bleibt uns noch auf längere Zeit erhalten.Nach Zahlen für das erste Quartal zeigt sich, dass der Anteil derUnternehmensgewinne an der Nettowertschöpfung deutlich angestiegen, derAnteil der Löhne jedoch sogar leicht gesunken ist. Momentan ist daherkeine Rede davon, dass der Lohnanteil nachhaltig steigt und derGewinnanteil entsprechend fällt – ein Szenario, was in denzurückliegenden Dekaden, oft mit deutlichem Vorlauf, Rezessionenangekündigt hat (siehe Chart!).Damit scheint die US-Wirtschaft momentan vergleichsweise robustdazustehen. Wenn es jetzt sogar noch zu einem (vorübergehenden)Waffenstillstand im Handelsstreit kommt, vielleicht sogar zu einemgewissen Entgegenkommen der chinesischen Seite, dann spricht nicht vieldagegen, dass der S&P 500 sein Allzeithoch noch einmal in Angriff nimmt.Trotzdem – wir befinden uns in einer Spätphase des aktuellenKonjunkturzyklus. Zudem hat die Fed vor einem Jahr begonnen, ihre Bilanzzu verkürzen und wird diesbezüglich in Kürze „einen Zahn zulegen“ (siehehier!). Sie baut Anleihen-Bestände ab, bzw. ersetzt fällig werdendeAnleihen nicht mehr durch neue Käufe. Das nimmt Liquidität aus demSystem. Die Basisgeldmenge ist im Jahresvergleich im Juni um 3%geschrumpft, die (immer noch üppigen) Gesamtreserven des Bankensystemssind in einem Jahr um 9,6% zurückgegangen, sie liegen mit 2,053 Bill.Dollar jetzt etwa auf dem Niveau von Juni 2013 und mehr als 25% unterdem Hoch aus September 2014.Das Geldmengenaggregat MZM, das die Entwicklung bei liquidenFinanz-Assets anzeigt, ist im Mai im Jahresvergleich um 3,7%angewachsen. Ein beschleunigter Anstieg weist gewöhnlich darauf hin,dass andere Vermögensgegenstände gemieden werden, insbesondere, wennsein Multiplikator zur Basisgeldmenge ebenfalls deutlich steigt. DieseSituation ist aktuell aber nach historischen Vergleichen nicht gegeben.Damit gilt: Bisher hat die Politik der Fed noch keine wesentlichenBremsspuren hinsichtlich Liquidität hinterlassen. DieLiquiditätsaussattung ist nun mal einer der wesentlichen Treiber fürBewegungen in den Finanzmärkten. Das sollte allerdings nicht alsRuhekissen angesehen werden, die Fed verstärkt ihren Kurs derSterilisierung von Liquidität immer weiter. Und weitere Zinsschrittewirken prinzipiell in die gleiche Richtung. Wir laufen hier allmählichauf einen kritischen Punkt zu.In der aktuellen Situation liefert auch der Dollar wichtige Hinweise aufdie Entwicklung der Finanzmärkte. Der Dollar-Index hatte kürzlich seineAbwärtslinie aus Ende 2016/Anfang 2017 nach oben aufgehebelt, liegtmittlerweile aber wieder (wenn auch noch nicht signifikant) darunter(siehe Chart!).Der Trump-Administration ist aus verschiedenen Gründen (siehe z.B.hier!) an einem schwächeren Dollar gelegen. Wenn sich dieAbwärtsbewegung im Dollar-Index jetzt fortsetzt, wäre das ein Hinweis,dass internationale Dollar-Liquidität womöglich doch noch nicht dieHeimreise antritt. Zudem würde das das Vertrauen in die Fähigkeit derTrump-Administration wieder festigen, die Dinge in ihrem Sinne zu bewegen.Damit die Gemengelage aber wieder etwas stabiler in Richtungwirtschaftlichem Optimismus geht, müssen sich auch die Rohstoffpreiseverstärken. Die Musik spielt hier gegenwärtig beim Öl, wichtigeWiderstandspegel werden spekulativ attackiert. Hohe Ölpreise gelten aberhäufig als Konsumsteuer, weil sie schnell auf die Energiepreisedurchschlagen, was die Konsumfähigkeit bei anderen Gütern einschränkt.Im Falle von Kupfer, das aufgrund seiner vielfältigen Verwendung in dermodernen Produktion eine wichtige Rolle spielt, sieht es aktuell nichtgut aus. Sein Preis ist in den zurückliegenden Wochen um rund 15%zurückgegangen – hier haben sich vermutlich der Handelsstreit und derzuletzt feste Dollar niedergeschlagen. Eine Erholung beim Kupferpreiswäre hilfreich, Zutrauen in eine robuste Wirtschaftsentwicklung zufestigen und den Aktienkursen “Phantasie” einzuhauchen.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/07/08/wer-hat-angst-vor-strafzollen/