Wer folgt auf Frau Lautenschläger ins EZB-Direktorium?

Nachdem sich die Amtszeit von EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger dem Ende neigt, kann die Bundesregierung einen Nachfolger vorschlagen. Nachdem Lautenschläger die einzige Frau im EZB-Rat ist, wird erwartet, dass ihr eine Frau folgen wird. Dabei sind zwei mögliche Kandidatinnen im Gespräch. Zum einen die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Claudia Buch, und auf der anderen Seite Isabel Schnabel, Sachverständige im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Claudia Buch genießt unter Experten einen hervorragenden Ruf.

Isabel Schnabel hat in einem Interview im Handelsblatt beklagt, dass die EZB in Deutschland laufend zum Sündenbock ernannt wird. Außenseiterchancen besitzen noch Marcel Fratzscher, Leiter des Wirtschaftsinstituts DIW, Volker Wieland, Professor für Monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt sowie Volker Blindseil, Generaldirektor Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr der EZB. Wie auch immer die Wahl ausfallen wird, der/die Nachfolger/in von Sabine Lautenschläger sollte die Entscheidungen der EZB in der deutschen Öffentlichkeit inhaltlich begründet näherbringen. Zu wünschen wäre es, dass das neue EZB-Direktoriumsmitglied seine volle Amtszeit durchhält und nicht wie die vier anderen ehemaligen deutschen Mitglieder Jürgen Stark, Axel Weber, Jörg Asmussen und Sabine Lautenschläger vorzeitig zurücktritt.

