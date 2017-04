Wenn doch nur schon Montag wäre... – Stillstand vor Frankreich-Wahl

Jochen Stanzl, 21. April 2017

Jegliche Positionierung vor dem Wochenende stellt vor dem Hintergrund der anstehenden ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl für die kurzfristig orientierten Trader ein unkalkulierbares Risiko dar. Gleichfalls wollen sich langfristig orientierte Anleger auch nicht vor der Entscheidung positionieren.

Denn alles ist möglich! Wie viel Umfragen wert sind, wissen die Börsen spätestens seit dem Brexit-Votum und dem Wahlsieg von Donald Trump. In Paris kommt noch hinzu, dass selbst die Umfragen für die Frankreich-Wahl kein eindeutiges Ergebnis zeigen. Wer also vor dem Wochenende seinen Hut in den Ring wirft, in dem er Aktien kauft, muss hoffen, dass die Franzosen ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen.

So bleibt es dabei, der Deutsche Aktienindex pendelt weiter in der Zone zwischen 11.980 und 12.047 Punkten, technisch als instabiles Gleichgewicht bezeichnet. Wenn sich die Optimisten über 12.047 Punkten ins Wochenende verabschieden, könnte es für sie am Montag ein böses Erwachen geben. Gleiches gilt aber auch für die Bären, wenn sie unterhalb von 11.980 Punkten auf fallende Kurse setzen.

Jegliches „Front-Running“ in Hinblick auf den Wahlausgang ist riskant, weil alle bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses keinen Einfluss mehr auf ihre Positionen haben. Eine Rally im DAX heute wäre also pure Spekulation. Wie vor der Brexit-Entscheidung liegt aber auch dies im Bereich des Möglichen.