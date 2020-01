Weniger globales Wirtschaftswachstum – weiterer Schwung für den Goldpreis

Finanztrends Video zu Goldpreis



Der IWF (Internationaler Währungsfonds) hat das für 2020 erwarteteweltweite Wirtschaftswachstum nach unten gesetztGing der IWF im letzten Oktober noch von einem Wirtschaftswachstum von3,4 Prozent aus, zuvor sogar von 3,6 Prozent, werden jetzt nur noch 3,3Prozent prognostiziert. Dies ist positiv für den Goldpreis. Vor allemdie heftigen politischen Querelen in der größten Demokratie, in Indien,werden als Ursache ins Feld geführt.Blickt man auf die Prognosen für 2020, so werden für die USA, Indien undChina niedrige Wachstumsraten als 2019 erwartet. Anziehen soll dieWirtschaftsleistung dagegen in Deutschland, in den Schwellen- undEntwicklungsländern und etwa in Japan.Für ein Investment im Goldbereich spricht nicht nur die Attraktivitätdes Edelmetalls und der derzeit starke Preis. Von Bedeutung istbesonders der Werterhaltungsfaktor. Denn Sparer, die weiterhin aufTages- und Festgeldkonten setzen, verlieren Geld. Auch wenn die Teuerungin 2019 nur bei 1,4 Prozent lag. Laut Berechnungen, die Teuerungsratemiteinbezogen, haben Sparer in Deutschland in 2019 rund 30,3 MilliardenEuro verloren. Grund ist die niedrige Verzinsung – damit ist es Zeit fürein Investment in Gold und Goldunternehmen.Zwei Gesellschaften, Auryn Resources und TerraX Minerals gefallenbesonders durch ihre Projekte, die sich in hervorragenden Gegenden fürGoldsucher befinden. Für Auryn Resources könnte 2020 das entscheidendeJahr werden. Die Kupfer-Gold-Liegenschaft Sombrero befindet sich imSüden von Peru im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Große Kupfer- undGoldgehalte wurden in Oberflächenproben gefunden. Und das ist nur einesvon sieben Projekten.TerraX Minerals dürfte mit seinem Yellowknife City Goldprojekt imYellowknife Greenstone Gürtel genau richtig liegen. HochgradigeGoldminen gab es in diesem Gebiet früher. Eine der Hauptlagerstätten,Sam Otto, hat bereits gezeigt, dass hier schnell Gold gefunden werden kann.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von AurynResources(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/)und TerraX Minerals(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/terrax-minerals-inc/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/