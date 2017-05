Wenig Wachstum und überbewertete Aktien

Das US-BIP ist in der ersten Schätzung um annualisiert real 0,7%gewachsen, erwartet wurden +1,2%. Im Vorquartal lag der Zuwachs bei2,1%. Die Konsumausgaben sind kaum angestiegen – das reale verfügbareHaushaltseinkommen hat gegenüber dem Vorquartal kaum zugenommen, dieSparquote stieg leicht an.Der Lagerabbau belastete das Wachstum mit –0,9%. DieGeschäftsinvestitionen leisteten hingegen mit +1,6% einen positivenBeitrag, übrigens der höchste seit Q1/2012. Der Außenhandel verbessertesich merklich, sein Beitrag ist jetzt neutral nach –1,9% im Vorquartal.Die die Lagerbestände ausschließenden “Real Final Sales” stiegen in Q1um +1,6%, fast ein Prozent stärker als der gemeldete BIP-Zuwachs; imVorquartal wurden hier lediglich +1,1% ausgewiesen.Der annualisierte PCE-Deflator kommt auf fast 2,3% und liegt damitdeutlich höher als die über die ersten drei Monaten gemittelteCPI-U-Inflation (gut 1,5%). Werden die nominalen Zahlen dervolkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für das erste Quartal mit dieserniedrigeren Inflationsrate bereinigt, läge das Wachstum bei annualisiert1,4% (siehe Chart!).Damit ist das BIP-Ergebnis im Detail besser als die“Headline”-Wachstumsrate vermuten lässt. Insbesondere die Entwicklungder Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung ist positiv zuvermerken, weil sie einen in die Zukunft reichenden Effekt hat. DerLagerabbau lässt vermuten, dass die Unternehmen offenbar ein stärkeresWachstum des Konsums erwartet hatten. Diese „Enttäuschung“ könnte sichin den nächsten Stimmungsindices der Industrie niederschlagen.Dafür, dass die Dynamik der US-Wirtschaft noch nicht auf dem Nullpunktangekommen ist, spricht auch: Der Baubeginn neuer Häuser (HousingStarts) liegt per März weiter über 1,2 Millionen und damit über demNiveau von 2008. Gleichzeitig steigt der Hauspreisindex weiter. Undschließlich steigt der „Freight Transportation Services Index“ mitzuletzt jährlich 4%, sein Wachstum war in 2016 über weite Streckenneutral bis negativ.So weit, so gut. Das alles ändert nichts daran, dass das Wachstum seit2009 alles andere als überschäumend ist. Während bis 1980 das realeBIP-Wachstum grob gemittelt bis 7,5% p.a. ging, wurden bis 2000 nur noch5% erreicht. Seit 2009 bewegen wir uns um, bzw. unter 3% (siehe Chart!).Das zurückliegende Quartal hat keine Trendwende gebracht – es bestätigtdie strukturelle Wachstumsschwäche.Lance Roberts hat ausgerechnet, dass seit 2008 über diverse Bailouts,sonstige Subventionen und Hilfen, sowie durch die verschiedenenQE-Programme 33 Bill. Dollar aufgewendet wurden. Setzt man dieseInterventionen von Regierung und Fed in Beziehung zum BIP-Wachstum, soergibt sich, dass pro 33,56 Dollar lediglich ein DollarWirtschaftswachstum erreicht wurde (siehe Chart!).Lance Roberts hat auch gezeigt, dass seit 2009 lediglich 13% derberichteten Gewinne pro Aktie von Umsatzwachstum stammen. Anders herum:87% kommen durch veränderte Vorschriften bei der Rechnungslegung, durchAktienrückkäufe, Abschreibungen, Buchhaltungstricks oder schlicht durchBetrug zustande (siehe Chart!).Demgegenüber feiern die Aktienkurse ein Hoch nach dem anderen. DieMarktkapitalisierung im S&P 500 liegt im Verhältnis zum Umsatz der imIndex enthaltenen Unternehmen aktuell bei 1,83 und damit noch etwasunter der historischen Spitze aus 2000 bei rund 2. Mit anderen Worten,die Unternehmenswerte liegen nahezu doppelt so hoch wie der Umsatz, densie schaffen (siehe Chart!).Die „Earnings Yield“, das inverse KGV, zeigt die Rentabilität einerInvestition in ein Unternehmen, indem es den von ihm erwirtschaftetenGewinn in Beziehung zum Anteilspreis setzt. Der Wert liegt aktuell beiknapp 4% und damit historisch niedrig. Zuletzt war diese Rendite nurzwischen 1998 und 2002, sowie 2009 noch niedriger (siehe Chart!).Damit wird deutlich: Die Unternehmen in den USA sind im historischenMaßstab sehr hoch bewertet – bis zu einem neuen Rekord fehlt nicht mehrviel. Hinzu kommt erschwerend, dass es mit der Qualität derUnternehmensgewinne schlecht bestellt ist und die US-Wirtschaft nur miteinem enormen finanziellen Aufwand nach 2008 auf einen bestenfallsmittelprächtigen Wachstumskurs zurückgeführt werden konnte.Wirtschaftswachstum ist die hauptsächliche Quelle für (solide)Unternehmensgewinne und diese wiederum sind die hauptschliche Triebkraftfür die Bewertung von Unternehmen und damit der Aktienkurse. Das sindinsgesamt sehr tönerne Füße, auf denen der 2009 losgetretene Bull-Run steht.Nun ist aber auch klar, dass solche Argumente lange Zeit nicht besonderszugkräftig sind – insbesondere in einer Phase des spekulativenÜberschwangs, in der hauptsächlich die Frage zählt, was denn wohl dieanderen Marktteilnehmer tun. Dieser Herdentrieb blendet die Sicht aufdie Realität aus, entscheidend sind Gerüchte, Erwartungen, Hoffnungen.In aktuellen Fall sind es hauptsächlich (immer noch) die vermutetenSegnungen der Trumponomics.Aber irgendwann lässt sich die Realität nicht länger ausblenden. Dazubedarf es eines wichtigen Anlasses. Der kann von überall her kommen,auch ein exogener Schock kann bei bei genügendem Ausmaß ein solchersein. Die grundlegende Wende an den Aktienmärkten wird dann durch dasVerhalten großer Marktteilnehmer eingeleitet, die sich zum Börsenausgangschleichen. Das bleibt nicht lange unbemerkt und plötzlich gewinnenMedienberichte die Oberhand, die der Realität der Verhältnisse unter derDecke hoher Aktienkurse wieder etwas näher kommen.So weit scheint es noch nicht zu sein. Schaut man sich den Verlauf etwades TED-Spread an, so lässt sich der Schluss ziehen, dassliquiditätsseitig alles auf grün steht. Der Ted-Spread (Differenzzwischen dem Dreimonats-Libor und der Rendite für 13-wöchige US-TBills(IRX)) ist ein Mass für Liquiditätsbewegungen. Mit zunehmenderLiquidität der Banken steigt das Angebot am Geldmarkt, der Spread sinkt.Umgekehrt führt ein Rückgang der Liquidität zu einem steigenden Spread;wenn Banken der weiteren Entwicklung im Bankensystem misstrauen,verkaufen sie Assets und schichten in “risikolose” 13-wöchige TBills(“Parkplatz”) um. Der auch als Maß für Risiko von Unternehmens-Krediteninterpretierbare TED-Spread steigt zwar seit Mitte 2014 an, sinktzurzeit aber wieder unterhalb von 0,5% (aktuell 0,38%). Er reflektiertauch die zunehmende Inflation. Einen kritischen Pegel sehe ich bis 2008bei einem Prozent, seitdem in Zusammenhang mit der Geldflut derzurückliegenden Jahre eher tiefer, bei rund 0,75%. Bis dahin ist nochein gutes Stück.Eine ähnliche Aussage lässt sich vom „BofA Merrill Lynch US High YieldOption-Adjusted Spread“ ableiten, der im wesentlichen den Aufschlag fürHigh-Yield-Anleihen gegenüber der Rendite zehnjähriger TNotes anzeigt.Der Wert kommt aktuell auf 3,78% und ist damit dem Tief seit 2009 ausMitte 2014 nahe. Je geringer der Spread je mehr greifen Bond-Investorenzu riskanteren Anleihen, was als Maß für Risikobereitschaft zu sehenist. Bei rund fünf Prozent Spread würde ich einen Warnpegel sehen, beirund sieben Prozent sehe ich „Alarm“ wie zuletzt etwa im Februar 2016(siehe Chart!).Die geringer werdende Rendite bei Aktien („Earnings Yield“) dürfte nurso lange noch tragfähig sein, so lange etwa Bonds weiterhin deutlichweniger Rendite abwerfen. Zehnjährige TNotes rentieren gegenwärtig mit2,3%, 30-jährige TBonds mit knapp 3%. Mit aktuell knapp 4% rentierenAktien im Vergleich höher. So lange weiterhin genügend billigeLiquidität vorhanden ist (siehe TED-Spread), ist die Aktienanlage trotzÜberbewertung noch im Vorteil. Wehe, wenn nicht mehr…Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/04/29/wenig-wachstum-und-uberbewertete-aktien/