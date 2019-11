Wenig Kauflaune am Black Friday

Der Black Friday: Ein besonders umsatzstarker Tag für Online-Händler, bisher jedoch kein sonderlich erfreulicher Tag für Börsenhändler. Der DAX startete mit Abschlägen in den Handel und gab bis auf zwischenzeitliche 13.165 Punkte ab. Gegen Mittag konnte der deutsche Leitindex die Marke von 13.200 Punkten wieder zurückerobern – ein wirklicher Impuls ist aber auch das nicht. Schließlich notiert der DAX bereits den gesamten November in einer Spanne von 13.000 bis 13.400 Punkten.Erschwerend kommt hinzu, dass sich nicht nur bei den großen Baustellen des Jahres – Handelsstreit USA und China, Strafzölle gegen die EU, Brexit und die Notenbanken – derzeit wenig tut, sondern heute auch die US-Vorgaben fehlen. Gestern blieben die US-Börsen aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen und auch heute findet lediglich ein verkürzter Handel statt.Aus Asien sind zwar Vorgaben eingetroffen, wirklich stützen können diese jedoch auch nicht – im Gegenteil: Der Nikkei verliert 0,4 Prozent, beim Shanghai Composite sind es schon -0,9 Prozent und der Hang Seng schließt gar über zwei Prozent im Minus.Bewegung gibt es am Freitag hingegen bei E.ON: Die Aktie ist nicht nur die in Stuttgart meistgehandelte, sondern führt mit einem Plus von über 2 Prozent auch die Gewinnerliste des DAX anAm Morgen hatte E.ON Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt – inklusive der Innogy-Bilanz seit der Übernahme Mitte September. Demnach stieg der Umsatz um 1,9 Milliarden Euro auf 23,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Vorsteuerergebnis von 2,2 Milliarden Euro lag jedoch sechs Prozent unterhalb des VorjahreswertsDurch die Übernahme der RWE-Tochter Innogy schraubt E.ON zudem seine Prognose nach oben: Statt einem bereinigten operativen Ergebnis von 2,9 bis 3,1 Milliarden Euro werden nun 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro angepeilt.Die zweite Börsenreihe wird am Freitag von Carl-Zeiss Meditec angeführt. Der Medizintechnik-Konzern profitiert von einer Studie des Finanzdienstleisters MainFirst. Dieser hebt das Kursziel für Carl-Zeiss Meditec von 95 Euro auf 120 Euro an und stuft Carl-Zeiss Meditec weiter als „Outperform“ ein. Diesem positiven Ausblick schließen sich die Anleger an und befördern die Aktie mit einem Plus von rund 3,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 112 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.