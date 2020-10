Wendepunkt auf dem globalen Bildungsmarkt – Investitionen explodieren

Unter dem Lockdown und der damit verbundenen Abschottung litten besonders Schüler und Studenten, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Traditionelle Bildungssysteme unterlagen einem noch nie dagewesenen Härtetest. Börsengelistete Unternehmen, sogenannte Edtech-Aktien, konnten während des Lockdowns riesige Marktanteile erobern. Der Sektor umfasst nicht nur Online-Unterricht, sondern jede digitale Hardware, Software oder Plattform, mit deren Hilfe man Ressourcen bereitstellt und konsumiert und auf Bildung, Aus- und Weiterbildung zugreifen kann.

Hohe Nachfrage, hohe Margen

Studien zufolge dürften sich in den kommenden fünf Jahren etwa 500 Millionen mehr Studenten an Schulen und Universitäten einschreiben als heute[2]. Längst haben viele Universitäten Mühe, die steigenden Studentenzahlen zu bewältigen. „Konventionelle Lehrmethoden können dies nicht bewältigen - da das zahlenmäßige Verhältnis Tutor/Schüler angespannt ist, wird die Qualität der Bildung unweigerlich leiden. Und ganz gleich, ob es sich um Online-Lernen, effektivere Formen des Lernens im Klassenzimmer oder sogar unterstützende Software handelt, EdTech kann entscheidende Abhilfe schaffen“, sagt Rahul Bhushan, Mitgründer des thematischen ETF-Anbieters Rize ETF.

Den Erwartungen von HolonIQ zufolge wird sich allein der Markt für Online-Hochschulbildung mit Schwerpunkt auf Studiengängen bis 2025 mehr als verdoppeln und einen Wert von 74 Milliarden Dollar erreichen. Unterdessen sollen die Investitionen in Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Lösungen im Bildungsbereich von nur 1,8 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf 12,6 Milliarden Dollar bis 2025 steigen, da sie in das Kernangebot des Lernens integriert werden. Die Ausgaben für KI-Lernprogramme im gleichen Zeitraum dürften von 0,8 auf 6,1 Milliarden Dollar steigen, für Robotik in der Bildung liegen die Prognosen bis 2025 bei 3,1 Milliarden Dollar. [3]

Zehn Billionen US-Dollar Potential bis 2030

In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres flossen HolonIQ zufolge 8,3 Milliarden Venture Kapital in den Edtech-Sektor. Bis Ende des Jahres dürften es bis zu 10 Milliarden sein. Diese Zahl markiert einen globalen Rekord mit China an der Spitze, gefolgt von Indien und den Vereinigten Staaten. Diese drei Volkswirtschaften machen mit 90 Prozent den Löwenanteil am Edtech-Gesamtmarkt aus. Bis 2030 könnte HolonIQ zufolge Rekordinvestitionen von 10 Billionen US Dollar in den globalen Bildungsmarkt getätigt werden, seitens Regierungen, Eltern, Schulen und Einzelpersonen.

Verwandter ETF:

Der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) repliziert den Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning Index. LERN umfasst derzeit 35 Unternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten. Die TER des ETF liegt bei 0,45 Prozent pro Jahr. LERN bietet Anlegern weltweites Exposure in „Education Technology“ (EdTech)-Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.rizeetf.com

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

Rize ETF ist Europas erster, ausschließlich auf thematische ETFs spezialisierter Emittent. 2019 gegründet konzentriert sich Rize ETF (mit seiner Produktlinie) auf bahnbrechende Megatrends mit großem Wachstumspotential, die zudem einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Demzufolge hat sich Rize ETF den Principles for Responsible Investment (PRI) und den CDP verschrieben. Beide Initiativen fördern bewusstes und nachhaltiges Investieren weltweit. Rize ETF strebt dabei ein Gleichgewicht zwischen langfristiger Rendite und einem Engagement in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen an. Die von Rize ETF aufgelegten ETFs richten sich an das breite Anlegerpublikum, aber auch an institutionelle Investoren. Rize ETF deckt den gesamten Lebenszyklus eines ETFs ab, beginnend mit der Produktstrategie, dem Indexdesign, der ETF-Strukturierung bis zum Portfoliomanagement und Vertrieb. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit thematisch spezialisierten Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt.

