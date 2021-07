Wen interessiert der Goldpreis am meisten

Im Internet wurden Suchdaten erforscht, welche Länder wie oft das Wort „Goldpreis“ suchten

In den Top Ten waren die USA und Großbritannien. Auf Platz eins stehen die Vereinigten Arabischen Emirate mit durchschnittlich 521.000 Online-Suchanfragen monatlich. Gerechnet auf 1.000 Internetnutzer sind dies gut 58 Anfragen. An zweiter Stelle steht Singapur. Hier machten die Suchanfragen pro Monat 184.500 aus. Eines der reichsten Länder der Welt, Katar, belegt den dritten Platz.





Platz acht gebührt Neuseeland, wo im Schnitt monatlich 9,12 Suchanfragen je 1.000 aktiven Internetnutzern stattfinden. USA ist auf Platz neun und das Vereinigte Königreich auf Platz zehn. Da fragt man sich, wo Indien, das Land mit dem großen Hang zu Gold steht. Also Indien ist erst auf Platz 15, obwohl das Gold eine große Rolle in dem Land spielt. Gerade in Indien gilt Gold als Zeichen für Reichtum und Status. Gold steht für Wertaufbewahrung und gehört zu vielen Ritualen. In den indischen Haushalten befinden sich zirka 25.000 Tonnen Gold. Unter den ersten 20 Ländern befinden sich übrigens noch Österreich und Nepal.





Bezogen auf die Kontinente wird in Asien am häufigsten nach dem Goldpreis im Internet gesucht. Denn es fanden sich unter den Top 20 immerhin 13 asiatische Länder. Dann folgen Europa, dann Nordamerika und Australien. Bezüglich China fehlten für eine Bewertung leider Daten. Gold ist nun mal die beste Anlage, betrachtet man die Rohstoffmärkte. Denn im Laufe der Zeit gewinnt es in den meisten Fällen an Wert. Noch einen Hebel bekommt der Investor dazu, wenn er sich die Werte von Goldunternehmen ins Depot holt. Da gäbe es etwa Skeena Resources oder Tarachi Gold. Skeena Resources will die historischen Goldminen Snip und Eskay Creek wieder zum Leben erwecken. Tarachi Gold ist in Mexiko im Goldgürtel der Sierra Madre aktiv. Das Tarachi-Projekt umfasst 3.708 Hektar.





