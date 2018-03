Weltwirtschaft – Steht eine Kehrtwende bevor?

Das weltweite Wirtschaftswachstum nähert sich entweder seinem nachfragebasierten Höhepunkt oder befindet sich im Anfangsstadium einer angebotsbasierten Neubelebung. Dieses Konstellation malen die Experten von Pimco in ihrem ausführlichen Ausblick, den wir ihnen gerne vorstellen. Ab 18.00 Uhr gibt’s geballtes Börsenwissen bei Egmond Haidt -

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Rezession ist sehr gering, wenn die Finanzlage günstig ist und Ungleichgewichte im heimischen Privatsektor eine Seltenheit sind. Das synchrone weltweite Wirtschaftswachstum, das sich voriges Jahr beschleunigt hat, wird im Juni daher aller Voraussicht nach in sein zehntes Jahr gehen und höchstwahrscheinlich über unseren zyklischen Horizont von sechs bis zwölf Monaten bestehen bleiben.

Während praktisch sicher ist, dass 2018 das Wachstum stabil bleiben wird, sind die Gründe für den stärkeren Aufschwung weniger gewiss: Handelt es sich nur um einen konjunkturellen Zuckerrausch, der durch eine günstige Finanzlage, eine fiskalpolitische Expansion in den USA und eine Erholung in vielen Schwellenländern verstärkt wird? Oder sind wir Zeugen des Anfangsstadiums einer angebotsbasierten Neubelebung der Produktivität, die zu einem höheren Trendwachstum führt und von niedrigeren Grenzsteuersätzen und Deregulierung gestützt wird? Anders ausgedrückt: Ist dies der Anfang vom Ende des weltweiten Wirtschaftswachstums oder der neuen Neutralität?

Natürlich haben die beiden Szenarien äußerst unterschiedliche Auswirkungen auf das Bestehen des weltweiten Wirtschaftswachstums über das Jahr 2018 hinaus sowie auf die Inflation und die Geldpolitik und damit auch auf die Finanzmärkte. Während die Pimco-Experten, davon ausgehen, dass das zurzeit stabile Wirtschatswachstum mehr nachfragebasiert und zyklischer Natur als angebotsbasiert ist, darf im Rahmen eines sorgfältigen Portfolioaufbaus die hohe Unsicherheit im Zusammenhang mit dieser zentralen Frage nicht außer Acht gelassen werden.

Das Goldlöckchen-Szenario hält an, jedoch zeichnet sich ein Spitzenwachstum ab

Während es in Konjunkturumfragen einige Anzeichen dafür gibt, dass der Welthandel und der Fertigungszyklus unter Umständen bereits zum Jahreswechsel ihren Höhepunkt erreichten, und obwohl bei den Anlagepreisen im Februar ein kurzlebiger Volatilitätsanstieg festzustellen war, legen eine nach wie vor günstige Finanzlage und fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen nahe, dass die Gerüchte um ein abruptes Ende des Goldlöckchen-Szenarios übertrieben sind.

Die Pimco-Experten gehen nun für 2018 von einem etwas höheren BIP-Wachstum in den USA, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und China aus, während sie ihre Prognosen hinsichtlich Mexiko und Indien gesenkt haben. Dadurch dürfe sich 2018 das Nettowachstum der Weltwirtschaft in einer Spanne von 3,0 Prozent bis 3,5 Prozent bewegen, gegenüber einem Wachstum von rund 3,25 Prozent im Jahr 2017.

Die Inflationsprognosen der Pimco-Experten sind aufgrund der höheren Ölpreise leicht gestiegen; sie gehen jedoch weiterhin davon aus, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation in den USA, in der Eurozone und in Japan am Jahresende (knapp, im Falle der USA) unter ihren Zielmarken liegen werden.

US-Politik – Dr. Jekyll oder Mr. Hyde?

Ein für die Pimco-Experten mit weitreichenden Folgen behaftetes Thema, das sowohl positive als auch negative Extremrisiken für die Märkte und die Wirtschaftslage mit sich ziehen kann, geht von der aktuellen politischen Agenda der Trump-Regierung aus. Die Regierung sieht vor, dass sich der Staat mit 200 Milliarden US-Dollar am Infrastrukturplan beteiligt, während die Bundesstaaten, die Kommunen und private Investoren 1,3 Billionen US-Dollar beisteuern sollen. Das sticht zwar ins Auge, aber die Pimco-Experten kamen zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass das Infrastrukturpaket über den zyklischen Horizont betrachtet vom US-Kongress verabschiedet wird.

Außerdem sind sie der Ansicht, dass, sollte das Infrastrukturpaket verabschiedet werden, der Anteil der Bundesstaaten, die den Großteil der Infrastrukturausgaben in den USA tragen, deutlich geringer ausfallen dürfe als im Infrastrukturplan vorgesehen, da viele Bundesstaatskassen nur einen geringen fiskalpolitischen Spielraum zulassen.

Im Hinblick auf die Handelspolitik dürften die Auswirkungen der umfassenden Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium, die von Präsident Donald Trump zu Monatsbeginn angekündigt wurden, weiter gemindert werden: Wichtige Handelspartner wie Kanada und Mexiko wurden bereits von den Zöllen ausgenommen, und die Experten rechnen damit, dass weitere Länder als Gegenleistung für Zugeständnisse in anderen Bereichen ebenfalls ausgenommen werden. Darüber hinaus dürften mögliche Strafzölle vonseiten Europas und anderer Länder nach WTO-Richtlinien rechtens sein und, so wie die Stahl- und Aluminiumeinfuhrzölle, nur einen kleinen Teil des Gesamthandels betreffen.

Mehr Anlass zur Sorge gäben umfassendere protektionistische Maßnahmen gegenüber China im Bereich der Rechte am geistigen Eigentum nach Section 301, die zurzeit in Planung sind. Die China-Analysten von Pimco gehen jedoch nicht davon aus, dass China auf harsche Weise darauf reagieren und so einen Handelskrieg auslösen wird, sondern rechnen mit deeskalierenden Schritten und weiteren Verhandlungen vonseiten des Landes.

Insgesamt kamen die Experten zu dem Schluss, dass zwar sowohl die positiven als auch die negativen Extremrisiken der US-Politik beobachtet werden sollten, sie aber keine großen kurzfristigen (positiven wie negativen) Überraschungen bergen dürften.

Schwellenländer – wie viel Spielraum gibt es?

Da sich nun die Erholung von dem deutlichen Abschwung beziehungsweise der tiefen Rezession (im Falle von Brasilien und Russland) stabilisiert hat, ist die weitere Entwicklung der Schwellenländer ein zusätzliches zentrales Thema für Anleger. Die Voraussetzungen für eine weitere überdurchschnittliche Entwicklung der Schwellenländer sind ein erwarteter abermaliger Anstieg des Wachstumsgefälles zwischen Schwellen- und Industrieländern, das Auftreten neuer Wachstumstreiber – insbesondere im Konsumsektor – als Ersatz für den Rohstoff-Superzyklus, die strukturelleren Elemente des Inflationsrückgangs sowie die nunmehr viel geringeren externen Ungleichgewichte.

Vor diesem Hintergrund stellen die Pimco-Analysten fest, dass die zyklische Erholung in den Schwellenländern unter Umständen weiter vorangeschritten ist als weithin gedacht: Das potenzielle Wachstum verlangsamt sich aufgrund der sich verschlechternden demografischen Entwicklung, der politische Handlungsspielraum für weitere Anreize ist nun kleiner, politische Risiken sind im Überfluss vorhanden, da bei Wahlen in wichtigen Schwellenländern wie Mexiko und Brasilien populistische Kandidaten antreten werden, die in den Umfragen vorne liegen, und externe Bedingungen können gegebenenfalls weniger günstig werden, wenn Industrieländer sich von geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen verabschieden und protektionistische Maßnahmen zunehmen.

