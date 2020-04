Weltwirtschaft: Selbstzerstörung in 3...2...1.. [...]

In der Nacht zum Freitag gab der US-Präsident Donald Trump seinen Plan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen durch den Shutdown bekannt. Er werde das Land in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft langsam wieder hochfahren. Auch wenn dies den Dow Jones und S&P500 zum Wochenschluss beflügelt, sollten nicht vergessen werden, in welchem Zustand sich die Weltwirtschaft aktuell befindet.

So wurden am frühen Freitagmorgen bereits die Daten für das Wirtschaftswachstum Chinas veröffentlicht. Diese ist erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank im ersten Quartal im Vergleich zu Vorjahr um 6,8%. Dies stellt den ersten negative Wert seit 1992 dar, als die Volksrepublik damit begann, Wachstumszahlen quartalsweise zu veröffentlichen.

Belastet von den wirtschaftlichen Einschränkungen brachen im März auch die viel beachteten US-Einzelhandelsumsätze zum Vormonat so stark ein wie noch nie. Darüber hinaus haben die desaströsen Wirtschaftsdaten von Mittwoch den meisten Anlegern den Glaube an die “V“ förmige Erholung der Aktienmärkte ausgetrieben. Abgesehen von Bank-Aktien, die anhand ihrer Quartalszahlen deutliche Einbußen verzeichnen mussten, steht auch der Energie-Sektor weiterhin stark unter Druck.

Wirft man nun auch noch einen Blick auf den Empire-State-Index sollte man zuerst einen großen Schluck von der bevorzugten Spirituose zu sich nehmen. Laut dessen bricht die Stimmung der Industrie im US-Bundesstaat New York im April in einem noch nie dagewesen Ausmaß ein. So sackt der Index auf ein Rekordtief und signalisierte einen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität. Dem nicht genug, bricht auch der US-Häusermarkt im Bereich Neubauten und die viel beachteten US-Einzelhandelsumsätze, letzten Monat so stark ein wie noch nie zuvor. Zu guter Letzt fiel im März auch noch die Industrieproduktion der USA so stark wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr.

Auch nach Einschätzung der US-Notenbank hat die “Corona-Krise“ die US-Wirtschaft hart getroffen. Während die Währungshüter Anfang März noch von einem "mäßigen bis moderatem" Wachstumstempo sprachen, teilte die FED am Mittwoch in ihrem Konjunkturbericht (Beige Book) mit: "Die wirtschaftliche Aktivität schrumpfte in allen US-Regionen stark und abrupt als Folge der Pandemie".

Eine Besserung ist laut dem Bericht nicht in Sicht. Der Ausblick sei “sehr unsicher“ und die meisten befragten Unternehmen würden von einer weiteren Verschlechterung der Bedingungen in den nächsten Monaten ausgehen.

All dies unterstreicht die Erwartung, dass die US-Indizes trotz der heutigen Stichflamme noch einmal abverkaufen werden und macht deutlich, warum wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% sogar noch einmal neue Tiefs mit einplanen müssen.

Wir wollen an dieser Stelle jedoch ein weiteres Mal betonen, wer jetzt die Dinge sachlich und mit nüchternem Verstand betrachtet, wird diese Zeit als schwere, aber dennoch goldene Zeit in Erinnerung behalten. Auch diese Krise werden wir überstehen und auf Sicht der nächsten Jahre wieder neue Allzeithochs anlaufen. Wir begleiten Sie auch weiterhin mit unserer Analyse und liefern alle essenziellen Daten, um den Überblick in dieser hoch volatilen Zeit nicht zu verlieren.

